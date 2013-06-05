مصادر: عادل الغامدي مديراً تنفيذياً لـ"تداول"

نقلت صحيفة "الجزيرة" عن مصادر وصفتها بالمطلعة، عن قرب تولي عادل الغامدي منصب المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول" خلفاً لـ"عبد الله السويلمي".

ويشغل الغامدي حالياً منصب مدير عام الإدارة العامة لتمويل الشركات والإصدار في هيئة السوق المالية.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الغامدي قدم استقالته أمس للهيئة بعد قبوله عرضاً من "تداول" بتعيينه مديراً تنفيذياً للشركة، وذلك اعتباراً من بداية شهر يوليو المقبل.

ويتكوّن مجلس إدارة السوق المالية السعودية «تداول» من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء وترشيح من رئيس مجلس هيئة السوق المالية، وتشمل عضوية المجلس ممثلاً عن وزارة المالية، ممثلاً من وزارة التجارة والصناعة، ممثلاً عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وأربعة ممثلين عن شركات الوساطة المرخصة، وممثلين عن الشركات المساهمة المدرجة.

ويبلغ رأسمال شركة السوق المالية "تداول" 1.2 مليار ريال، مقسماً إلى 120 مليون سهم مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.