دمج سبكيم والصحراء يعيد هيكلة "البتروكيماويات" السعودي

حقق سهما الصحراء للبتروكيماويات وسبكيم مكاسب قوية في تعاملات اليوم وسط إقبال ملحوظ من قبل المستثمرين، بعد إعلان الشركتين أمس دراسة الاندماج فيما بينهما.

وقال مدير في قطاع الأبحاث لدى المجموعة المالية هيرميس القابضة أحمد شمس الدين في مقابلة مع قناة "العربية" إن الاندماج المحتمل بين سبكيم والصحراء للبتروكيماويات خطوة أولى على طريق الاندماج في قطاع البتروكيماويات السعودي.

وأكد شمس الدين أن دراسة الاندماج بين سبكيم والصحراء خطوة أولى لإعادة هيكلة القطاع، مشيراً إلى أن فائدة عملية الاندماج من حيث التكلفة لن تكون كبيرة.

وارتفع سهم الصحراء للبتروكيماويات بنسبة 3.3%، إلى مستوى 15.55 ريالاً، رغم تراجع غالبية أسهم قطاع البتروكيماويات، فيما ارتفع سهم سبكيم بنسبة 2.67%، إلى مستوى 23.10 ريالاً.

وأضاف شمس الدين أن أهمية الاندماج ستكون من خلال إنشاء كيان عملاق يكون الثالث من حيث الحجم بعد سابك والتصنيع.

وستُجري الشركتان خلال الأشهر الـ5 المقبلة دراسة لاتخاذ قرار بشأن الاندماج.

وسينتج عن الاندماج في حال إتمامه كيان ضخم سيتخطى رأسماله 8 مليارات ريال وليصبح رابع أكبر شركة بتروكيماويات في السعودية.