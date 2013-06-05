"صناعة الرقائق" تعيد للأسهم الأوروبية الصعود

جاءت توقعات بنمو أرباح شركة إس.تي ميكرو الكترونيكس رافدا قويا بارتفاع الأسهم الأوروبية، فقد صعدت أسهم شركات صناعة الرقائق كما اعتبر المستثمرون التراجع في الفترة الماضية فرصة للشراء.

وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 0.3% عند 1211.34 نقطة بعدما تراجع 4% منذ 23 مايو بعدما أظهر محضر الاجتماع الشهري لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أنه بحث إبطاء سياسته للتحفيز النقدي.

وقال جوي راندل رئيس التداول لدى إي.تي.إكس كابيتال "أؤيد بقوة الفريق الذي يقول إن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يتخلى قريبا عن التيسير الكمي لذا فإن أي هبوط للسوق سيؤدي إلى دخول مشترين ومحاولة الاستفادة من هذا الصعود الذي تخلفوا عنه حتى الآن".

وأظهرت بيانات نشرت اليوم اتساع العجز التجاري في الولايات المتحدة وهو ما يقوي حجة من يرون أن سياسة التحفيز ستستمر.

إلى ذلك، هوت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء بعد أن أعلن رئيس الوزراء شينزو أبي خطة لإعادة الحيوية إلى ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وبحلول الساعة 0440 بتوقيت غرينتش هبط مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 3.79% إلى 13021.35 نقطة. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.00% إلى 1096.33 نقطة.

