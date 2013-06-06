الذهب "يهوي" بعد زيادة الهند الرسوم على وارداتها

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية الخميس، بعد أن أثار فرض الهند زيادة للرسوم على وارداتها للمرة الثانية هذا العام مخاوف بشأن الطلب في أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم.

وزادت الهند الرسوم على استيراد الذهب بنسبة الثلث في خطوة تهدف إلى خفض العجز في ميزانها للمعاملات الجارية.



لكن الخسائر قيدها طلب قوي في الصين - ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم - وآمال بأن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي برنامجه للتيسير النقدي في الوقت الحالي في أعقاب مؤشرات إلى استمرار ضعف نمو سوق الوظائف في الولايات المتحدة.

وانخفض سعر الذهب للمعاملات الفورية 0.3% إلى 1398.26 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن أنهى الجلسة السابق على ارتفاع طفيف مع إقبال المستثمرين على شراء الأصول الأكثر أمانا في أعقاب قراءة أضعف من المتوقع لنمو الوظائف في القطاع الخاص في الولايات المتحدة. واستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 1398.5 دولار للأوقية.

