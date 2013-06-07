قطاع التأمين يتراجع 10% منذ بداية العام في بورصة دبي

بعكس القطاعات الأخرى التي حققت مكاسب كبيرة في أسواق المال في الإمارات، فقد تراجع مؤشر قطاع التأمين بسوق دبي المالي بـ10.91% منذ بداية العام 2013، وذلك بعد أن أغلق بنهاية جلسة الأربعاء 5 يونيو عند مستوى 2307.05 نقطة مقارنة مع إغلاقه في آخر جلسات العام 2012 عند مستوى 2589.56 نقطة ليفقد 282.51 نقطة من رصيده خلال العام.

ووفقا لصحيفة البيان الإماراتية، فقد أظهر تقرير لمركز معلومات مباشر أن أعلى نقطة وصل إليها مؤشر القطاع خلال العام 2013 كانت في جلسة 10 يناير، حيث وصل فيها عند مستوى 2778.45 نقطة فيما كانت أدنى نقطة للمؤشر عند مستوى 2192.87 نقطة، وذلك في جلسة 2 أبريل.

جدير بالذكر أن أغلب قطاعات السوق شهدت ارتفاعاً منذ بداية العام باستثناء قطاعي التأمين والصناعة الذي تراجع بنسبة 7.19 %.

وجاء أداء مؤشر قطاع التأمين على عكس أداء مؤشر السوق منذ بداية العام والذي ارتفع بنسبة 49.2 % خلال هذه الفترة وذلك بعد إغلاقه عند مستوى 2421.64 نقطة مقارنة مع إغلاقه في الجلسة الأخيرة من العام الماضي عند مستوى 1622.53 نقطة ليكون قد أضاف إلى رصيده مكاسب قدرها 585.58 نقطة منذ بداية العام.

وبلغ إجمالي أحجام تداولات القطاع منذ بداية العام الجاري 1.5 مليار سهم بنمو نسبته 3.8 % ليستحوذ على نسبة 3.8 % من إجمالي أحجام تداولات السوق والبالغة 39 .8 مليار سهم. وكذلك نمت قيم تداولات القطاع في الفترة نفسها حيث بلغت 1.2 مليار درهم بنمو نسبته 2.4 %. وقد استحوذ قطاع التأمين على نسبة 2.4 % من إجمالي قيم تداولات السوق والبالغة 50. 8 مليار درهم.