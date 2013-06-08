تراجع أسعار الذهب بفعل ارتفاع بيانات التوظيف الأميركية

عكست أسعار الذهب مسارها خلال تعاملات الأمس نحو التراجع، بعد أن فاقت بيانات الوظائف الأميركية التوقعات، معززة الآمال في أن انتعاش أكبر اقتصاد في العالم ما زال ماضياً في مساره، الأمر الذي قد يعجل بنهاية برنامج الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) للتحفيز النقدي الذي يدعم المعدن النفيس.

وانخفض الذهب في السوق الفورية 1,9% إلى 1387,10 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما كان مرتفعاً قبل صدور البيانات الأميركية عند 1413,35 دولار للأوقية، وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب لتسليم أغسطس 29,40 دولار إلى 1386,40 دولار للأوقية.

وانخفضت الفضة 2,7% إلى 21,96 دولار للأوقية، بعدما كانت مرتفعة قبل صدور البيانات الأميركية إلى 22,7 دولار للأوقية، كما تراجع البلاديوم 1,4% إلى 748,22 دولار للأوقية، وفقد البلاتين 2,3% إلى 1491,49 دولار للأوقية.

وقال برايان لان، العضو المنتدب لشركة جولد سيلفر سنترال في سنغافورة، إن المستثمرين يتوقعون أن يخرج الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ويقول إنه سيواصل التيسير النقدي، لأن كثيرين يعتقدون أن الوظائف غير الزراعية لن تكون جيدة كالمتوقع.