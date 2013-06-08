"هيمنة" بنوك السعودية على القيمة السوقية لبورصات الخليج

استحوذت البنوك السعودية على 34% من القيمة السوقية لمصارف الدول الخليجية المدرجة في أسواق المال، بحسب إغلاقات الأسهم ليوم 5 يونيو الجاري.

ووفقاً لصحيفة الاقتصادية، بلغت القيمة السوقية للمصارف الخليجية المشمولة بالدراسة والبالغ عددها 62 مصرفاً، نحو 272.6 مليار دولار بما يفوق التريليون ريال. تصدرتها المصارف السعودية بـ 93.9 مليار دولار تعادل 352 مليار ريال. وتبلغ المصارف المحلية المدرجة 11 مصرفا. وتلت السعودية، الإمارات بقيمة سوقية قدرها 67.5 مليار دولار بنسبة مساهمة 25% لمصارفها البالغة 20 مصرفا، ثم مصارف قطر وعددها 8 مصارف بنسبة مساهمة 19%، وقيمة سوقية قدرها 52.1 مليار دولار.

ورابعا جاءت المصارف الكويتية بنسبة مساهمة 15%، وقيمة سوقية تقدر بـ41.5 مليار دولار لـ8 مصارف.

وفي الترتيب الخامس جاءت المصارف البحرينية البالغ عددها 9 مصارف بنسبة مساهمة 4%، وقيمة سوقية قدرها 10.1 مليار دولار. وأخيرا مصارف عُمان بنسبة مساهمة 3%، وقيمة سوقية 7.5 مليار دولار لمصارفها البالغ عددها 6 مصارف.

ومن بين المراكز العشرة الأولى للمصارف الخليجية من حيث القيمة السوقية، حجزت السعودية نصف المقاعد لمصرف الراجحي، ومجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي البريطاني "ساب"، وبنك الرياض، والبنك السعودي الفرنسي. وجاءت الإمارات ثانيا بثلاثة مصارف هي "أبوظبي الوطني"، و"الخليج الأول"، و"الإمارات دبي الوطني". ثم مصرف لكل من قطر والكويت هما "قطر الوطني"، و"الكويت الوطني". وتصدر مصرف الراجحي قائمة المصارف الخليجية بقيمة سوقية بلغت 28.8 مليار دولار (108 مليارات ريال)، متفوقا بمفرده على القيمة السوقية لجميع مصارف دولتي البحرين وعُمان والبالغ عدد مصارفهما 15 مصرفا بقيمة سوقية إجمالية 17.6 مليار دولار.

تلاه بنك قطر الوطني بقيمة سوقية قدرها 28.6 مليار دولار، ثم بنك الكويت الوطني بقيمة 15.5 مليار دولار، ورابعا جاء بنك أبوظبي الوطني (الإمارات) بقيمة سوقية تقارب 14 مليار دولار. وظهرت السعودية مرة أخرى في المركز الخامس بمجموعة سامبا المالية التي بلغت قيمتها السوقية 12.4 مليار دولار (46.4 مليار ريال)، وسادسا جاء بنك الخليج الأول (الإمارات) بقيمة سوقية 12.3 مليار دولار، ثم السعودية في المركزين السابع والثامن بمصرفي "ساب" و"الرياض" بقيمة سوقية 10.7 مليار دولار (40 مليار ريال)، و9.9 مليار دولار (37 مليار ريال) على التوالي. وحل تاسعا بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة سوقية 8.3 مليار دولار، وعاشرا جاء "السعودي الفرنسي" بقيمة سوقية 7.8 مليار دولار (29.4 مليار ريال).

وبحسب التحليل يكون نصف المصارف السعودية قد جاء ضمن المصارف الخليجية العشرة الأولى من حيث القيمة السوقية لأسهمها.

أما المراكز من العاشر إلى العشرين فجاء ترتيبها كالتالي: بنك أبوظبي التجاري (الإمارات) بقيمة سوقية 7.6 مليار دولار، ثم بيت التمويل الكويتي "بيتك" بـ 7.3 مليار دولار، تلاهما في المركز الـ 13 البنك العربي الوطني (السعودية) بقيمة سوقية قدرها سبعة مليارات دولار (26.4 مليار ريال).

وجاء مصرف الإنماء (السعودية) في الترتيب الـ 14 بقيمة سوقية قدرها 5.7 مليار دولار (21.4 مليار ريال). وأما المراكز من الـ 15 وحتى الـ 17 فحجزتها المصارف القطرية بمصرف الريان، والبنك التجاري، ومصرف قطر الإسلامي، بقيم سوقية بلغت 5.6 مليار دولار، 4.8 مليار دولار، و4.5 مليار دولار على التوالي. ثم جاءت الكويت ببنك الخليج، وبنك بوبيان بقيمة سوقية قدرها 4.1 مليار دولار، و4 مليارات دولار على الترتيب، وفي المركز العشرين حل بنك دبي الإسلامي (الإمارات) بقيمة سوقية 3.6 مليار دولار. واستطاعت جميع المصارف السعودية أن تأتي ضمن المراكز الـ 33 الأولى بين المصارف الخليجية.

وبعد المصارف السعودية السبعة المذكورة أعلاه، جاء "السعودي الهولندي" في الترتيب الـ 25 بقيمة سوقية 3.3 مليار دولار (12.3 مليار ريال)، و"السعودي للاستثمار" في الترتيب الـ 26 بقيمة سوقية 3.3 مليار دولار (12.2 مليار ريال)، وبنك البلاد في الترتيب الـ 29 بقيمة سوقية 2.8 مليار دولار (10.3 مليار ريال)، وأخيراً بنك الجزيرة في المركز الـ 33 بقيمة قدرها 2.3 مليار دولار (8.7 مليار ريال).

