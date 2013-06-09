بورصة عُمان تحقق 16.96 مليار ريال قيمة سوقية في مايو

حققت البورصة العمانية قيمة سوقية بلغت 16.96 مليار ريال بنسبة ارتفاع 3.38 في المئة عن الشهر السابق الذي بلغت قيمته 16.5 مليار ريال، وفقاً للتقرير الشهري الصادر من سوق مسقط للأوراق المالية.

أغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنهاية الشهر الماضي عند مستوى 83 .6417 نقطة، مرتفعاً 67 .290 نقطة بنسبة 74 .4 في المئة مقارنة بنهاية أبريل، وفقاً لصحيفة "الخليج".

وبلغت قيمة التداول 13 .224 مليون ريال بنسبة ارتفاع 36 .0 في المئة عن الشهر السابق، وكان المعدل اليومي لقيمة التداول 67 .10 مليون مقارنة مع 15 .10 مليون ريال.

القطاع المالي جاء في المرتبة الأولى محققاً 3 .104 مليون ريال، بنسبة 55 .64 في المئة من قيمة التداول الإجمالية، وفي المرتبة الثانية قطاع الخدمات بقيمة 31 .73 مليون بنسبة 17 .32 في المئة، ثم قطاع الصناعة بقيمة 03 .41 مليون بنسبة 31 .18 في المئة.

بلغت قيمة شراء غير العمانيين 94 .62 مليون ريال، بنسبة 08 .28 في المئة، وبيعهم 43 .52 مليون بنسبة 39 .23 في المئة.

