"هروب" جماعي من بورصة مصر يرفع خسائرها لـ8.4 مليار جنيه

واصلت البورصة المصرية سلسلة الخسائر الحادة المتواصلة التي بدأتها خلال جلسات الأسبوع الماضي، وفيما تجاوزت خسائر الأسبوع الماضي نحو 19 مليار جنيه، بلغت خسائر جلسة، الأحد، بداية تعاملات الأسبوع نحو 8.4 مليار جنيه.

وقال محللون ومتعاملون في السوق إن خسائر اليوم جاءت مدعومة بعمليات البيع المكثف من قبل المستثمرين العرب والأجانب، والتي ضغطت على المؤشر الرئيسي الذي تهاوى بسرعة إلى ما دون 5 آلاف نقطة، كما عمّقت مبيعات المصريين خسائر المؤشرات الأخرى.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 8.4 مليار جنيه، بما يعادل 2.4%، متراجعاً من مستوى 342.4 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 334 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وقال المحلل المالي نادي عزام في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، إن السوق المصرية مازالت توزع خسائرها، بدعم الأحداث السلبية التي تمر بها مصر، خاصة ما يتردد بشأن الأحداث المرتقبة في نهاية الشهر الجاري.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" نحو 146 نقطة تعادل ما يقرب من 2.87% متراجعاً من مستوى 5061 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 4915 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

كما فقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نحو 16 نقطة تعادل 4.16% بعدما تراجع من مستوى 408 نقاط لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 391 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي فقد نحو 34 نقطة بما يعادل 3.33% متراجعاً من مستوى 700 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 676 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

ولفت عزام إلى أن شركات السمسرة بدأت تدفع المتعاملين إلى البيع، حيث لا يوجد أي مؤشر إيجابي يدفع إلى استمرار الاحتفاظ بالأسهم، حيث توجد توقعات سلبية بمزيد من الخسائر في سوق مصر.

وقال إن سهم طلعت مصطفى الوحيد الذي شهد صعوداً طفيفاً خلال جلسة اليوم، وذلك بدعم مشتريات العرب، وبعد منتصف الجلسة تحول العرب والأجانب والمصريون نحو البيع، ما ضاعف من خسائر السوق.

وتوقع عزام استمرار الأداء العرضي المائل للهبوط، متوقعاً أن يتهاوى المؤشر الرئيسي للسوق إلى ما دون 4500 نقطة حتى نهاية جلسات الأسبوع الجاري.