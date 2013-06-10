مصريون يسيلون محافظهم المالية تخوفاً من أحداث مرتقبة

واصل اللون الأحمر سيطرته على شاشات البورصة المصرية، وسط توقعات سلبية ومزيد من الخسائر التي ربما تدفع مؤشر السوق إلى التراجع إلى ما دون 4500 نقطة حتى نهاية جلسات الأسبوع الجاري.

وفيما توجد توقعات بتوجه إدارة البورصة إلى اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية تحسباً للأحداث المرتقبة بسبب دعاوى حركة "تمرد" والتي قد تصل إلى إغلاق جزئي للبورصة، قال مصدر بإدارة البورصة المصرية في تصريحات اليوم، إنه لن يتم فرض مزيد من الإجراءات الاحترازية على التعاملات بالبورصة المصرية، تزامناً مع تظاهرات 30 يونيو المقبل، وإنه سيتم الاكتفاء بما يجرى تطبيقه، خاصة أن فرض إجراءات احترازية لقي انتقاداً حاداً من البعض.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 8.1 مليار جنيه خلال تعاملات جلسة اليوم، بما يعادل 2.4%، متراجعاً من مستوى 334 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 325.9 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وقال نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية، عيسى فتحي، في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، إن الوضع العام يدفع المتعاملين خاصة المصريين إلى مزيد من التشاؤم، خاصة أن شبح إغلاق البورصة في الأحداث المرتقبة نهاية الشهر الجاري يهدد كافة المتعاملين.

وعلى صعيد المؤشرات فقد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" نحو 140 نقطة تعادل نحو 2.85% متراجعاً من مستوى 4915 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 4775 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

كما فقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نحو 20 نقطة تعادل أكثر من 5% بعدما تراجع من مستوى 391 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 371 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي فقد نحو 23 نقطة بما يعادل 3.65% متراجعاً من مستوى 675 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 652 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وقال فتحي إن المبيعات لا تستثني أسهماً معينة، وبالنسبة للمصريين فإنهم بدأوا عمليات البيع خلال جلسات الأسبوع الماضي، وبصرف النظر عن نوعية الأسهم التي كانوا يحوزونها، ولكن المهم في الوقت الحالي هو التخلص من كافة الأسهم وبأي أسعار.

وأوضح أن هناك شريحة كبيرة من المتعاملين المصريين الأفراد يحاولون تسييل جزء أو كل محافظ الأسهم التي كانت بجوزتهم، خوفاً من إغلاق البورصة وتجميد أموالهم في أسهم ربما لا يعرف أحد مصيرها.

وقال إن الأسعار المغرية التي وصلت لها كافة الأسهم دفعت إلى ظهور مشتريات عربية وأجنبية بحلول منتصف جلسة اليوم، ورغم ذلك يمكن القول إن عروض الشراء التي تظهر في السوق قد تكون وهمية، لأنها لا تناسب حجم الصفقات المنفذة، حيث تعرض عمليات الشراء بأسعار متدنية جداً.