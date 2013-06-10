المساهمون يترقبون اندماج أسواق الإمارات في مؤشر مورغان

لم تكن البداية مشجعة في أسواق المال في الإمارات، حيث سجلت البورصات، مع بداية الأسبوع الحالي، تراجعا في القيمة السوقية بـ 1.61 مليار درهم، لتصل إلى 531.25 مليار درهم، وفقا لصحيفة الاتحاد.

وقد تم تداول ما يقارب 620 مليون سهم بقيمة 1.11 مليار درهم من خلال 7963 صفقة، وتميزت الجلسة بانخفاض مستوى المضاربات بعد الموجة القوية التي شهدها الأسبوع الماضي، وسط ترقب المساهمين حول الأخبار التي من المتوقع أن يعلن عنها الأسبوع الحالي وأولها الإعلان عن اندماج أسواق الدولة في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يخرج بعد اجتماع مسؤولي البنك غداً "الثلاثاء".

أما الخبر الثاني فهو الإعلان رسمياً عن اندماج سوقي دبي وأبوظبي والذي من المتوقع أن يتم الإعلان عنه هذا الأسبوع أيضاَ.

وتشير توجهات المستثمرين إلى دعم هذا الترقب، حيث لوحظت معدلات تداول مهمة على سهم سوق دبي المالي، الذي سيكون أكثر المستفيدين من الخبرين، بالإضافة إلى تداولات كثيفة أيضا على سهمي الدار وصروح في انتظار خبر الاندماج الذي من المتوقع أن يتم الموافقة عليه عن طريق صدور قرار وزاري بإنشاء الكيان الجديد الناتج عن الدمج تحت اسم شركة "الدار صروح" العقارية.

ومن الأسهم التي عرفت تداولات كثيفة سهم أرابتك التي باشرت أمس عملية تجميع رأس المال الذي تم رفعه عن طريق طرح الاكتتاب، حيث بدأ مساهمو الشركة بالاكتتاب في أسهم الزيادة في رأس المال بمقدار 1568.75 مليون سهم تقريباً، بسعر إصدار 1.5 درهم للسهم منها درهم واحد القيمة الاسمية، ونصف درهم علاوة الإصدار. بالإضافة إلى تداولات مهمة أيضاً على أسهم بنك دبي الإسلامي وشركة دبي للاستثمار.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي 0.90% بخسائر بلغت 21.78 نقطة، مغلقاً عند مستوى 2399.86 نقطة، كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي 0.25% بخسائر بلغت 8.86 نقاط، ليصل إلى مستوى 3590.43 نقطة. ونتيجة لذلك انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي 0.30% ليغلق على 3544.98 نقطة.

وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 60 شركة من أصل 122 شركة مدرجة في الأسواق. وحققت أسعار أسهم 15 شركة ارتفاعا فيما انخفضت أسعار أسهم 35 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.