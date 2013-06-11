أسهم الإمارات تعود إلى المنطقة الخضراء بسيولة قليلة

استأنفت أسواق الإمارات مكاسبها يوم الثلاثاء لكن المعاملات كانت متقلبة مع انحسار الصعود الذي شهدته أسعار الأسهم في أوائل العام.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.6 في المئة بعدما تراجع 0.9 في المئة في أوائل التداول.

وجاء الهبوط المبكر في أعقاب انخفاض بلغ 2.3 في المئة يوم الاثنين وهو أكبر تراجع تشهده السوق في 15 شهرا لكن هبوط أحجام التداول يشير إلى أن قلة من المستثمرين مستعدون للبيع عند تلك الأسعار. وارتفع التداول بعد ذلك مع تعافي الأسهم.

وقال سبستيان حنين مدير المحفظة في شركة المستثمر الوطني "السوق كما هو متوقع متذبذبة ولا يوجد اتجاه واضح في الوقت الحالي".

ومؤشر دبي مرتفع 45.3 بالمئة في 2013 بينما صعد مؤشر أبوظبي 35.6 في المئة في الفترة نفسها لذا يتوقع بعض المحللين بيعا لجني الأرباح.

ومن المنتظر صدور قرار ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق في الساعة 2100 بتوقيت غرينتش بشأن رفع تصنيف الإمارات العربية المتحدة وقطر إلى وضع السوق الناشئة.

وقال موسى حداد مدير استشارات الاستثمار في بنك أبوظبي الوطني "ستشهد السوق تصحيحا سواء تم رفع التصنيف أم لا. إنها فترة تماسك قصيرة الأمد مع قرب موسم الصيف، وأضاف "لا تزال السوق تبدو قوية جدا فأحجام التداول إيجابية والسيولة متوفرة وهو ما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي في الأجل الطويل لن يتغير."

وأحجمت إم.إس.سي.آي عن رفع تصنيف الإمارات وقطر من سوق ناشئة جديدة إلى سوق ناشئة عدة مرات منذ 2009 لكن يأمل متعاملون في أن تنجح الامارات هذه المرة في الحصول على التصنيف بعد الاصلاحات التي أدخلتها في السوق.

ومن المرجح أن يجتذب رفع التصنيف مزيدا من الأموال الأجنبية للاستثمار في الأسهم الإماراتية غير أن وزن الإمارات في حال إدراجها في مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة سيكون أقل من واحد في المئة لذا فإن التأثير قد يكون محدودا.

وقال حداد إن مستثمري الأجل الطويل سيستغلون على الأرجح أي تراجع في السوق لتجميع الأسهم بأسعار منخفضة.

وتابع "نتوقع مزيدا من ارتفاع الأسهم هذا العام لكن المرحلة الحالية مرحلة توقف لالتقاط الأنفاس".

وكان سهم إعمار العقارية الداعم الرئيسي لمؤشر دبي بصعوده 0.7 في المئة.

وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.9 في المئة. وقال أكبر بنك في دبي اليوم إنه استكمل الاستحواذ على الأصول المصرية لبنك بي.إن.بي باريبا بعدما تلقى موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.



