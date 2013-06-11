بورصة إسطنبول في طريقها للتعافي وسط مكاسب الليرة

تعافت الليرة التركية خلال تداولات اليوم لترتفع ثلث نقطة مئوية مقابل الدولار، بعد اتخاذ البنك المركزي التركي إجراءات استثنائية لحماية عملته في ظل الاضطرابات السياسية.

كما ساهمت بيانات إيحابية فاقت التوقعات بدعم صعود الليرة، إذ أظهرت نمو الاقتصاد بثلاثة في المئة خلال الربع الأول من العام. يأتي ذلك بعد أن سجلت العملة التركية أكبر انخفاض منذ عام في تداولات يوم أمس، وفقا لوكالة رويترز.

وتسبب خطأ فني في تعطيل أنشطة بورصة إسطنبول والتداول بها في الجلسة الصباحية اليوم الاثنين. وذكر بيان صادر عن هيئة مؤشر"بيست" أن الخطأ الفني الخاص بحسابات المؤشر تسبب أيضا في تعطيل الأنشطة في بورصة المشتقات النفطية.. وسيتم الإعلان عن جلسة الفتح في وقت لاحق.