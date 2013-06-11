مؤسسات أجنبية وعربية تقتنص فرصاً حقيقية في بورصة مصر

قال محللون وخبراء ماليون إن انحدار أسعار الأسهم في سوق مصر دفع العرب والأجانب إلى موجة شراء قوية خلال الجلسات الأخيرة، وظهور أموال ذكية تحاول الاستفادة من تدني الأسعار بنسب قياسية، بسبب الخسائر التي مُنيت بها البورصة المصرية.

وخسرت السوق المصرية أكثر من 700 نقطة في 7 جلسات، بعدما أثير بشأن سد النهضة، إضافة إلى الدعاوى التي أطلقتها حملة "تمرد" والتي دفعت المستثمرين والمتعاملين المصريين الأفراد إلى اتخاذ قرارات عشوائية وغير مدروسة بالخروج من السوق؛ ما أدى إلى تحقيق خسائر فادحة.

ووفقاً لبيانات السوق، فقد سجلت مبيعات المصريين نحو 189.1 مليون جنيه مقابل 168.6 مليون جنيه للبيع، بصافي بيع قدره 20.4 مليون جنيه، فيما بلغت مشتريات العرب نحو 7 ملايين جنيه مقابل 5.7 مليون جنيه للبيع بصافي شراء قدره 1.3 مليون جنيه، كما سجلت مشتريات الأجانب نحو 60.2 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت نحو 41.1 مليون جنيه بصافي شراء بلغ نحو 19 مليون جنيه.

وقال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الأوائل لإدارة المحافظ المالية، وائل عنبة، في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، إن تعاملات العرب والأجانب بدأت تتجه خلال الجلسات الأخيرة نحو الشراء، وذلك بسبب المستويات المتدينة التي وصلت لها أسعار كافة الأسهم.

وأشار إلى أن الأجانب لا يفضلون أسهماً معينة للشراء فيها، ولكن لديهم فوائض مالية كبيرة يضعونها في عدد من الأسهم في سوق مصر، والتي حتماً سوف تربح بعد فترة من الوقت ما لا يقل عن 100%، خاصة أنهم يراهنون على البقاء والاستمرار حتى تحسن السوق.

أما الأجانب فإنهم يفضلون التعامل على الأسهم القيادية، حيث يقبلون على الشراء في أسهم طلعت مصطفى وهيرميس وأوراسكوم والتجاري الدولي.

وأوضح أن أزمة السوق المصرية تكمن في قيام شركات السمسرة ببيع الأسهم نيابة عن المتعاملين بسبب الخسائر المتواصلة للسوق، وذلك بالنسبة للمصريين، لكن لا يحدث ذلك مع المتعاملين العرب والأجانب.

وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، إن الأحداث التي تشهدها البلاد جعلت من الطبيعي أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق عشوائية وغير مدروسة، حيث شهدت الجلسات عروضا بيعية من قبل المستثمرين وذلك بسبب غموض الرؤية.

ولفت إلى غياب القوى الشرائية نتيجة لنقص السيولة وافتقاد البورصة لمحفزات التداولات نتيجة الترقب الحذر الذي يغلب على المتعاملين، مشيراً الى أن الهدف الرئيسي في الفترة الحالية يتمثل في إعادة الثقة والسيولة إلى السوق، موضحاً أن البورصة تنتظر دخول سيولة تحول كفتها، ولكن الترقب والحذر من القادم خاصة من قبل المؤسسات هو العنوان الرئيس للسوق، مشيراً إلى أن انخفاض أحجام التداولات يعكس حالة الترقب الحذر لدى المستثمرين لتطورات التداولات خلال الجلسات المقبلة، خاصة أن هناك إحجاماً عن ضخ سيولة جديدة، فالسيولة تتناقل في الأساس ما بين الاسهم والقطاعات بصورة واضحة.

وأوضح أن العرب والأجانب بدأوا يتجهون للشراء على كافة الأسهم خلال الجلسات الماضية، لافتاً إلى أن هذه الأموال يطلق عليها الأموال الذكية، حيث بدأت تظهر بعد هبوط أسعار كافة الأسهم بنسب مرعبة، وغالباً لن يتجه العرب والأجانب نحو البيع بعد موجة المشتريات القوية، رغم وجود توقعات سلبية للسوق المصرية.