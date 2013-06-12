"إم.إس.سي.آي" ترفع قطر والإمارات لمرتبة الأسواق الصاعدة

رفعت شركة "إم.إس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق تصنيف قطر والإمارات إلى مرتبة سوق صاعدة بدلا من سوق ناشئة جديدة في خطوة طال انتظارها، فيما خفضت إم.إس.سي.آي تصنيفها للمغرب إلى سوق ناشئة جديدة من سوق صاعدة.

وخفضت أيضا تصنيف اليونان عضو الاتحاد الأوروبي إلى سوق صاعدة، وأرجعت ذلك إلى فشلها في الوفاء بعدة معايير بشأن سهولة دخول السوق.

وقالت "إم.إس.سي.آي" في بيان، إن "إعادة تصنيف مؤشرات قطر والإمارات سوف تتزامن مع المراجعة نصف السنوية للمؤشرات في مايو 2014، بينما ستتزامن إعادة تصنيف اليونان والمغرب مع المراجعة نصف السنوية في نوفمبر تشرين 2013".

وأكدت أنها تراقب الوضع في مصر عن كثب، وربما تبدأ مشاورات عامة لاستبعاد مصر من مؤشر الأسواق الصاعدة.