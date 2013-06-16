محللون: الأوضاع الجيوسياسية تضغط على الأسهم السعودية

تكبدت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها أمس خسائر فادحة لم يعهدها المتعاملون منذ أكثر من عامين، يأتي ذلك وسط تراجع حاد منيت به غالبية أسهم الشركات المدرجة، التي لامست النسبة القصوى من الانخفاضات عند 10 في المائة، وسط ارتفاع ملحوظ في حجم السيولة النقدية المتداولة.

وأثارت الأوضاع الجيوسياسة في المنطقة العربية مخاوف المتداولين في سوق الأسهم السعودية، بحسب تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط، الأمر الذي قاد بالتالي إلى خسارة مؤشر السوق لأكثر من 329 نقطة في جلسة تداول واحدة، يأتي ذلك عقب ارتفاعات جيدة كان قد حققها مؤشر السوق خلال الأسبوعين الماضيين، نجح من خلالها في اختراق عدد من نقاط المقاومة.

وفقدت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها يوم أمس نحو 59.2 مليار ريال من قيمتها السوقية (15.7 مليار دولار)، فيما كسر مؤشر السوق العام نقاط دعم مهمة كانت تقف عند مستويات 7600، و7500، و7400، و7300 نقطة على التوالي، إلا أن كسر منطقة 7400 كان يمثل مصدر القلق الأكبر لدى المهتمين بالتحليل الفني في تعاملات السوق السعودية.

من جهته قال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف "التراجعات التي شهدها مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس، كانت تراجعات مبالغ فيها، ومن المفترض أن لا يكسر مؤشر السوق نقاط الدعم بهذه السهولة".

وأرجع الدكتور باعجاجة الخسائر الفادحة التي منيت بها بسوق الأسهم السعودية أمس، إلى الأوضاع الإقليمية، مبينا أن استمرار التوترات في المنطقة يؤثر بشكل كبير على أسواق المال، إلا أن الغريب أن سوق الأسهم السعودية كانت من أكثر أسواق المنطقة تراجعا وحدة في الانخفاضات، وهو أمر غير مبرر على وجه الإطلاق.

وشهدت سوق الأسهم السعودية يوم أمس تراجع 154 شركة مدرجة، في حين خالفت أسهم شركتي هرفي للأغذية، والحكير، هذه التراجعات من خلال ارتفاعهما بما نسبته 1.28 في المائة، و1.16 في المائة على التوالي، فيما تكبدت معظم شركات السوق خسائر فادحة تصل إلى النسبة القصوى من التراجعات.

وقال المحلل المالي محمد العمران في تصريحات لصحيفة اليوم السعودية، إن التبرير الوحيد لهبوط سوق الأسهم اليوم هو المخاطر السياسية المرتفعة بسبب الأحداث في سوريا وقرار تسليح المعارضة، لافتاً إلى أن أن السوق بالغت جدا في ردة الفعل أمس.

من جهته قال المحلل المالي الدكتور علي التواتي : "السبب في هبوط السوق هو دخول فصل الصيف والركود فيه في هذه الفترة، لأن المحافظ لابد ان تخفف من حمولتها صيفا لعدم وجود التركيز على سوق الأسهم وعلى مستوى دول العالم ايضا حتى ان الأسواق الامريكية شهدت في الايام الماضية خسائر كبيرة".

وأكد التواتي ان سبب الهبوط هو التركيز في الصيف على نشاطات أخرى مثل النشاطات السياحية، ايضا إعادة ترتيب المحافظ والاحتفاظ بقدر كبير من السيولة، تحسبا لأية تطورات مفاجئة.