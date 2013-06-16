المؤشر السعودي يرتد إلى المنطقة الخضراء بمكاسب 36 نقطة

تمكن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية من العودة إلى المنطقة الخضراء، بنهاية تعاملات اليوم الأحد، بعد تراجع حاد خلال جلسة أمس. وأغلق المؤشر فوق مستوى الـ7300 نقطة، مرتفعاً 0.5% بمكاسب تجاوزت 36 نقطة.

وشهدت الجلسة تراجعاً نسبياً للسيولة المتداولة، حيث بلغت التداولات الإجمالية نحو 7.2 مليار ريال، موزعة على نحو 341 مليون سهم من خلال 149 ألف صفقة.

وكان المؤشر السعودي قد استهل تداولات الأسبوع، أمس، على خسائر كبيرة بنحو 330 نقطة، وهي أكبر خسائر يومية خلال ما يقارب العامين، وأغلق عند 7294 نقطة، وسط تداولات مرتفعة قاربت 10 مليارات ريال.

وأشار رئيس مجلس إدارة "مجموعة بخيت الاستثمارية"، بشر بخيت، في مقابلة مع "العربية"، إلى أن "الارتفاع اليوم جاء بعد حركة تصحيح قوية خلال جلسة أمس"، مشيراً إلى أن التراجع الحاد خلال جلسة السبت ليس نهاية المطاف، بل إنه يأتي في المرتبة الـ64 بالنسبة لأكبر التراجعات في تاريخ السوق، وخلال السنتين الأخيرتين شهدنا تراجعات أكبر من ذلك أيضاً، ومنها تراجع بنحو 6% عقب تخفيض تصنيف الولايات المتحدة الأميركية".

وأشار إلى أن السوق يتأثر بالعوامل الجيوسياسية، ولكن العوامل الاقتصادية أقوى بكثير وترجح الجانب الإيجابي، وهو ما حدث اليوم من العودة للصعود بعد جلسة واحدة من التصحيح العنيف.

وأوضح أن سيطرة الأفراد على غالبية التداولات في السوق تجعل العوامل النفسية تؤثر كثيراً في أداء الأسهم، لأن الأفراد يكونون سريعي التأثر بما يحدث حولهم، وقراراتهم تكون سريعة أيضاً.

وتوقع بخيت عودة السوق إلى الصعود التدريجي خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود ثقة كبيرة في السوق السعودي، في ظل وجود العديد من العوامل الإيجابية فيما يتعلق بالأوضاع الجيوسياسية، مؤكداً أن التراجع الكبير الذي حدث يعتبر غمامة صيف، وسيعود السوق للأداء القوي والترابط مع نتائج الشركات وأداء الاقتصاد السعودي القوي.

وجاءت غالبية الأسهم في المنطقة الخضراء بمكاسب متنوعة، حيث ارتفعت أسعار أسهم 104 شركات، مقابل تراجع 43 سهماً، فيما حافظت 9 أسهم على مستوياتها السابقة.

وارتفع سهم "موبايلي" 2.3 % عند 78.75 ريال، و"المراعي" 2% عند 67.75 ريال، و"مصرف الإنماء" 2% إلى 13.45 ريال، و"زين" 2.7% عند 9.60 ريال، و"جبل عمر" 1.5% عند 27.60 ريال، وتصدر سهم "مكة للإنشاء" ارتفاعات السوق بنحو 9% عند 65 ريالاً.