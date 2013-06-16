بورصة مصر تواصل خسائرها مسجلة أدنى حجم تداول منذ 2004

واصلت السوق المصرية سلسلة التراجعات التي منيت بها منذ جلسات الأسبوع قبل الماضي، وللمرة الأولى منذ عام 2004، تسجل أحجام التداول نحو 72 مليون جنيه فقط خلال جلسة تعاملات اليوم.

وقال محللون ومتعاملون في السوق إن جلسة اليوم شهدت إصرار المصريين على التوجه نحو البيع، فيما لم يتدخل العرب أو الأجانب في توجيه السوق، مؤكدين أن السوق المصري يتعطش لأي أخبار إيجابية تقلص من حدة الخسائر التي مني بها في الجلسات الأخيرة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 2.2 مليار جنيه، بما يعادل 0.7%، متراجعاً من مستوى 316.6 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 314.4 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وقال المحلل المالي، نادي عزام، في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، إنه ولأول مرة منذ 2004، تسجل أحجام التداولات هذا الرقم الضعيف، حيث لم تتجاوز أحجام التداولات خلال جلسة اليوم نحو 72 مليون جنيه فقط.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد خسر المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" نحو 48 نقطة تعادل أكثر من 1%، متراجعاً من مستوى 4651 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 4603 نقاط لدى إغلاق تعاملات اليوم.

كما فقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نحو 3 نقاط تعادل 1% بعدما تراجع من مستوى 354 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 351 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي فقد نحو 4 نقاط بما يعادل 0.65%، متراجعاً من مستوى 627 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 623 نطقة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وأوضح عزام أن هذا المستوى المتدني من أحجام التداول لم تصل له البورصة المصرية في أصعب الظروف، حيث سجلت في ذروة أحداث الثورة المصرية نحو 80 مليون جنيه، مؤكداً أن هناك حالة من اليأس أصابت المستثمرين والمتعاملين في السوق.

وأشار إلى أن عروض الشراء اختفت تماماً خلال جلسة اليوم، كما أنه توجد عروض بيعية ولكن بسبب عدم وجود مشترين فقد تراجعت كافة المؤشرات لتنهي جلسة تعاملات اليوم في المربع الأحمر.