توتر الشرق الأوسط يعزز جاذبية الذهب والطلب على النفط

عزز توتر الشرق الأوسط وتراجع سوق الأسهم الأميركية من رفع مكاسب المعدن الأصفر وتزايد الطلب على السبائك الذهبية، بالإضافة إلى رفع أسعار النفط لمستويات عالية.

وقال تجار إن تزايد التوتر في الشرق الأوسط عزز أيضاً جاذبية المعدن الأصفر كملاذ. وارتفع الذهب حوالي 0.3% عن الأسبوع. وسجل مكاسب في ثلاثة من الأسابيع الأربعة الماضية بعد إقبال قياسي على البيع على مدى يومين في منتصف أبريل، وفقا لصحيفة "البيان".

وارتفع سعر الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1388.16 دولار للأوقية (الأونصة). وصعد الذهب الأميركي في العقود الآجلة تسليم أغسطس 9.80 دولار إلى 1387.60 دولار للأوقية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 105 دولارات للبرميل يوم الجمعة بسبب قلق بشأن الحرب في سوريا وفي ظل استمرار ضعف الدولار.

وقال أوليفييه جاكوب، المحلل لدى بتروماتريكس "النفط الخام متداول في نطاق ضيق منذ أكثر من شهر. ونظراً للتصعيد في سوريا قد تزداد عمليات الشراء عند هبوط الأسعار لأن علاوة المخاطر السياسية يجب أن تزيد".

وارتفع خام برنت 32 سنتاً إلى 105.27 دولار للبرميل يوم الجمعة. وارتد برنت من أدنى مستوى في أسبوع البالغ 101.82 دولار الذي سجله الثلاثاء بفضل ضعف الدولار.

وارتفع الخام الأميركي الجمعة 27 سنتاً إلى 96.95 دولار للبرميل، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو شهر، ويوشك على تسجيل ارتفاع أسبوعي طفيف.