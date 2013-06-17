المؤسسات والأجانب يدفعان سوق مصر إلى المربع الأخضر

عكست السوق المصرية مؤشراتها بنهاية تعاملات اليوم وأغلقت في المربع الأخضر، بدعم عمليات شراء قوية من قبل المؤسسات والمتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداولات هزيلة في حدود 150 مليون جنيه.

وتمكّن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق من أن يربح نحو 3.4 مليار جنيه، بما يعادل 1%، مرتفعاً من مستوى 314.4 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 317.8 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وقالت مدير التداول بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، أماني عبدالمطلب، في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، إن السوق بدأت جلسة اليوم على تراجع، لكن بحلول منتصف التعاملات بدأ اللون الأخضر يسيطر على الشاشات، بعدما شهدت ارتفاعاً جماعياً بدعم عمليات شراء على الأسهم القيادية.

وأشارت إلى أن صعود اليوم لم يكن متوقعاً، لكن في ظل الأحداث الحالية وانتظاراً لما تسفر عنه الأيام المقبلة فسوف تستمر السوق في الأداء العرضي المائل للهبوط، خاصة أن المصريين يواصلون سياسة البيع.

وعلى صعيد المؤشرات تمكّن المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" من إضافة نحو 55 نقطة تعادل نحو 1.19% مرتفعاً من مستوى 4603 نقاط لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 4658 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

كما أضاف مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نحو 5 نقاط تعادل 1.33% بعدما ارتفع من مستوى 351 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 356 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وامتدت المكاسب لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي أضاف نحو 5 نقاط بما يعادل 0.79% مرتفعاً من مستوى 623 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 628 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وأوضح المحلل المالي نادي عزام في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، أن جلسة اليوم اتسمت بالهدوء النسبي، خاصة بعد اتجاه المؤسسات والصناديق والمتعاملين الأجانب نحو الشراء، وهو ما دفع مؤشرات السوق إلى أن تستقر في المربع الأخضر بعد مرور ساعة ونصف من بدء التداول.

وأشار إلى أن هناك مقترحاً بتحديد الجحد الأدنى والأقصى لارتفاعات الأسهم خلال الجلسة لتكون 2% فقط، وهذا الأمر لا يمكن تطبيقه، خاصة في ظل حزمة الضرائب التي يعاني منها المتعاملون في السوق، وبالتالي هناك صعوبة في تحديد 2% ولكن لماذا لا يتم تحديدها بنحو 5% كما هو متبع مع بعض الأسهم.

وقال إن ارتفاعات اليوم جاءت بدعم مشتريات الصناديق والمؤسسات والمتعاملين الأجانب على الأسهم القيادية خاصة أوراسكوم وحديد عز وبالم هيلز والبنك التجاري الدولي وطلعت مصطفى، ورغم ارتفاعات اليوم لكن مازالت السوق المصرية تواصل الأداء العرضي.