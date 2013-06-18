السوق السعودي يعزز صعوده لليوم الثالث بمكاسب 232 نقطة

واصل المؤشر العام للسوق السعودي تعافيه من الخسائر الكبيرة التي تكبدها في جلسة السبت الماضي، وأنهى تعاملاته اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنحو 63 نقطة، ليتمكن من تخطي حاجز الـ7500 نقطة، مسجلاً ثالث صعود على التوالي، ليغلق مرتفعاً 0.8% عند مستوى 7526 نقطة.

وبهذا الارتفاع عزز المؤشر مكاسبه خلال الجلسات الثلاث الأخيرة إلى نحو 232 نقطة، مقابل خسائر 330 نقطة تكبدها في جلسة السبت الماضي.

وشهدت الجلسة انحسارا نسبيا للسيولة الإجمالية، حيث تراجعت قيمة التداولات دون مستوى الـ6 مليارات ريال، لتسجل نحو 5.9 مليار ريال.

وجاء الصعود بدعم من غالبية القطاع التي ارتفعت بنسبة جيدة، يتقدمها "التطوير العقاري" بنحو2.3%، وارتفعت قطاعات "البتروكيماويات" و"المصارف" و"التأمين" و"الاتصالات" بنحو 1%.

وحققت غالبية الأسهم المتداولة مكاسب متفاوتة، حيث جاءت أسهم 98 شركة في المنطقة الخضراء، مقابل تراجع 34 سهماً بخسائر محدودة.

وارتعفت أسهم "وفاء للتأمين" بالنسبة القصوى لتتصدر لائحة الرابحين، وتغلق عند 13.75 ريال، و"مكة للإنشاء" 7% إلى 75.25 ريال.

وارتفعت أسهم سهم "سابك"1.1% عند 93.25 ريال، و"مصرف الراجحي" 1.8% إلى 71.25 ريال، و"السعودية للتموين" 2.3% عند 122.25 ريال، و"الحكير" 1% إلى 159.50 ريال.

وعلى الجانب الأحمر، تصدر "شمس" لائحة الخاسرين لليوم الثاني متراجعاً بأكثر من 5% عند 96.50 ريال، وكان السهم الوحيد المتراجع خلال الجلسة السابقة، وتراجع "تكوين" 1.3% إلى 38.80 ريال.