بورصة مصر تربح 3 مليارات جنيه مطلع تداولات اليوم

واصلت البورصة المصرية تعزيز مكاسبها خلال تعاملات الثلاثاء مع استمرار عمليات الشراء من قبل المؤسسات والصناديق الأجنبية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 3 مليارات جنيه ليصل الى مستوى 320.8 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" بنسبة 2.11 في المائة ليبلغ مستوى 4756.98 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 1.1 في المائة ليبلغ مستوى 360.69 نقطة.

وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقاً والذي أضاف نحو 1.32 في المائة إلى قيمته ليبلغ مستوى 636.45 نقطة.

وعلى صعيد الشركات الكبرى والقيادية قفز سهم "حديد عز" بنحو 3.27 في المائة ليصل الى مستوى 8.21 جنيه، كما ارتفع سهم "البنك التجاري الدولي" بنحو 2.33 في المائة ليصل الى مستوى 32.04 جنيه وسهم "أوراسكوم تيلكوم القابضة" بنحو 2.55 في المائة ليصل الى مستوى 4.02 جنيه.