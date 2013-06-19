الذهب يهبط مقترباً من أدنى مستوى في 4 أسابيع

بعد جلستين متتاليتين من الخسائر واصلت أسعار الذهب الهبوط في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء مقتربة من أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع مع تقلص شهية المستثمرين للمعدن النفيس وسط صعود قوي لأسواق الأسهم وقلق من أن يقلص البنك المركزي الأميركي برنامجه لتحفيز الاقتصاد.

وقال بن برنانكي، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، الشهر الماضي إن المركزي الأميركي قد يقلّص برنامجه -الذي يشترى بمقتضاه سندات بقيمة 85 مليار دولار شهرياً- إذا اشتد عود الاقتصاد الأميركي لكن حالة الغموض التي تحيط بموعد تلك الخطوة تثير اضطراباً في الأسواق.

وسيصدر مجلس الاحتياطي بياناً حول سياسته النقدية في وقت لاحق من يوم الاربعاء بعد انتهاء اجتماعه الذي يستمر يومين.

وقال متعامل في هونغ كونغ: "الجميع في انتظار نهاية اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية وما سيقوله برنانكي عن مستقبل التيسير النقدي."

وتراجع سعر الذهب للبيع النقدي 0.1 بالمئة إلى 1366.41 دولار للأوقية (الاونصة) بحلول الساعة 0450 بتوقيت غرينيتش غير بعيد عن أدنى مستوى له في أربعة أسابيع البالغ 1356.24 دولار الذي سجله في 23 مايو/أيار.

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب دولاراً واحداً الى 1365.9 دولار للأوقية.

وتراجع الذهب حوالي 2 بالمئة في الجلستين السابقتين ليصل حجم خسائره منذ بداية العام إلى 18 بالمئة.

ومن شأن إنهاء المركزي الأميركي برنامجه لمشتريات السندات - وهو ما تخشى الأسواق أنه قد يبدأ قريباً بالنظر الي بيانات اقتصادية أميركية قوية - أن يلحق ضرراً بالذهب الذي يعتبر أداة تقليدية للتحوط من التضخم.