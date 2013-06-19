تراجع طفيف للمؤشر السعودي مع استمرار انحسار السيولة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية على انخفاض طفيف بنحو 0.03 نقطة عند مستوى 7526.26 نقطة، مع استمرار التراجع في حركة التداولات التي بلغت نحو 5.5 مليار ريال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "منافع القابضة"، ياسر الشريف، أن الأنظار كلها تترقب قرار الفيدرالي الأميركي انتظاراً لمؤشرات إيجابية حول الاقتصاد الأميركي، ولن يكون لهذا الترقب تأثير كبير خاصة مع اقتراب موسم النتائج وهو ما يمثل دفاعا للأسهم ضد الهبوط والتأثيرات الأميركية تعتبر غير مباشر على السوق".

وأضاف الشريف في مقابلة مع "العربية"، "الفترة المقبلة ستكون هناك حالة ترقب للنتائج والتي من المتوقع أن تكون إيجابية"

وأوضح الشريف أن البنوك السعودية لديها انكشاف كبير على السوق المحلي، ومن أكثر عوامل الضغط انكشافها على قطاع البتروكيماويات بما يواجهه من تحديات، وكذلك الانكشاف على المقاولين، ولكن البنوك تحاول حاليا تنويع شرائحها ولكن لازال الأمر بشكل محدود خاصة مع عدم تفعيل الرهن العقاري".

وتجاوز عدد الأسهم المتداولة لهذا اليوم أكثر من 223 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 121 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 68 شركة ارتفاعاً، فيما سجلت أسهم 64 شركة انخفاضاً في قيمتها.

وكانت أسهم شركات وفاء للتأمين، وساسكو، وعذيب للاتصالات، وينساب، وثمار، والعقارية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات اكسا التعاونية، والتأمين العربية، وسند، والدرع العربي، واللجين، ومكة للإنشاء شمس فكانت الأكثر انخفاضاً.