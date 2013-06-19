مكاسب في أسواق الإمارات وسط تباين أداء بورصات الخليج

قفز سهم أرابتك القابضة للبناء في دبي مقتربا من أعلى مستوى في أربعة أشهر يوم الأربعاء حيث حصلت معنويات المستثمرين على دعم قبل إعلان النتائج الفصلية للشركة بعد فوزها بعقد في الآونة الأخيرة بينما أغلقت أسواق الأسهم الخليجية على تباين في تعاملات ضعيفة.

وارتفع سهم أرابتك 5.1 في المئة مسجلا أعلى إغلاق منذ 28 فبراير شباط. وحصلت الشركة على عدة مشروعات في ظل إدارة جديدة بقيادة شركة آبار للاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبي.

وأحدث عقد فازت به الشركة هو مشروع متعدد الأغراض بقيمة أربعة مليارات درهم (1.09 مليار دولار) من شركة الدار العقارية الإماراتية في قازاخستان.

وقال لويك بيليشيه مساعد نائب الرئيس للأبحاث في إن.بي.كيه كابيتال "الأنشطة التقليدية لأرابتك في وضع جيد جدا .. فقد فازت بعدد من المشروعات الجديدة وتضاعفت قيمة المشروعات قيد التنفيذ إلى مثليها في فترة العام ونصف الماضية."

وتابع "على أساس غير مجمع هذا يجعل سعر السهم الحالي مبررا."

وأضاف أن العقود الجديدة بالإضافة إلى تحسن المعنويات في القطاع العقاري في دبي وأبوظبي يعزز معنويات المستثمرين بشأن السهم.

ويتعافى السهم من انخفاضات حادة سجلها في أواخر فبراير شباط بسبب مخاوف من انخفاض قيمته بعد أن أعلنت الشركة خططا ضخمة لزيادة رأس المال.

وصعد مؤشر سوق دبي 0.6 في المئة لتصل مكاسبه منذ بداية العام إلى 47.5 في المئة.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المئة مسجلا أعلى إغلاق منذ أكتوبر تشرين الأول 2008.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.5 في المئة متراجعا للمرة الثانية في خمس جلسات منذ أن سجل أدنى مستوى في عام في 12 يونيو حزيران.

ويبيع المستثمرون المصريون الأسهم قبيل الذكرى السنوية الأولى لتولي الرئيس محمد مرسي مهام منصبه في 30 يونيو حيث تخطط المعارضة لاحتجاجات في ذلك اليوم.

وانخفضت معظم الأسهم مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي 1.1 في المئة وسهم أوراسكوم تليكوم 1.5 في المئة.

وقال محمد رضوان مدير المبيعات الدولية لدى فاروس للأوراق المالية "الاقبال ضعيف. ينتظر المشترون محفزا للمشاركة في السوق."

واشترى المستثمرون الأجانب أكثر مما باعوا وهو ما يحدث أحيانا عندما يتزايد التوتر السياسي في البلاد. وقال رضوان إن المستثمرين الأجانب يعطون الأولوية لتقييمات الأسهم على الأمد البعيد وليس للمخاوف السياسية اليومية.

وخالف سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة ذو الثقل في السوق الاتجاه النزولي ليرتفع 1.7 في المئة بعد اجتماع جمعية عمومية غير عادي.

وقالت الشركة إنها ستناقش عرض استحواذ من وحدتها التابعة لها أو.سي.آي إن.في المدرجة في بورصة أمستردام إضافة إلى تسوية ضريبية مع الحكومة.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.2 في المئة منخفضا للمرة الرابعة في خمس جلسات منذ أن سجل أعلى مستوى في 57 شهرا الأسبوع الماضي.

وهبط سهم الخليج الدولية للخدمات 3.7 في المئة بفعل عمليات جني للأرباح مقلصا مكاسبه منذ بداية العام إلى 44.5 في المئة.