الذهب يهبط لأدنى مستوى في شهر بعد تصريحات برنانكي

هوت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في شهر، بعدما قال بن برنانكي، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إنه يتوقع تقليص مشتريات البنك من السندات في وقت لاحق هذا العام وإنهائها قرب منتصف 2014.

وبعدما جرى تداولها مرتفعة أغلب الجلسة هوت أسعار المعدن النفيس بعدما خفض المجلس توقعاته للتضخم بشدة في بيان نشر في نهاية اجتماعه بشأن السياسة الذي استمر يومين، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وزادت خسائر الذهب بعدما قال برنانكي في مؤتمر صحافي في وقت لاحق إن لجنة السياسة النقدية "تتوقع حالياً أنه سيكون من الملائم خفض وتيرة المشتريات الشهرية في وقت لاحق هذا العام".

وأضاف أن المجلس سيواصل تقليص البرنامج في خطوات مدروسة حتى النصف الأول من العام القادم، وينهي المشتريات قرب منتصف 2014، إذا تحققت التوقعات الاقتصادية.

وانخفض سعر الذهب في السوق الفورية 1.3%، إلى 1349.86 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 19:49 بتوقيت غرينتش بعدما نزل في وقت سابق إلى 1348.99 دولار للأوقية، مسجلا أدنى مستوى منذ 20 مايو.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أغسطس 7.10 دولار للأوقية عند التسليم قبل إعلان الاحتياطي الاتحادي إلى 1374 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة 1.6%، إلى 21.30 دولار للأوقية ونزل سعر البلاتين 1.7%، إلى 1415.49 دولار للأوقية وهبط سعر البلاديوم 2.2%، إلى 692.22 دولار للأوقية.

