تعيين عاطف الشريف رئيساً جديداً للبورصة المصرية

قالت وزارة الاستثمار المصرية في بيان اليوم الخميس إنه تم تعيين عاطف ياسين الشريف رئيساً جديداً للبورصة المصرية ليحل محل الدكتور محمد عمران، الذي تنتهي فترة رئاسته للبورصة نهاية الشهر الجاري.

وكان ياسين قد بدأ العمل بالبورصة المصرية منذ عام 1994، وساهم في إعداد العديد من تشريعات وقواعد سوق المال وحاصل على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال.

وذكر بيان وزارة الاستثمار أن وزير الاستثمار يحيى حامد اختار لمنصب نائب رئيس البورصة المصرية, أشرف كمال السيد، الحاصل أيضا على ماجستير في إدارة الأعمال, وهو يعمل في البورصة منذ عام 1986، شغل خلال فترة عمله العديد من المناصب التنفيذية بقطاعات وإدارات البورصة، كان آخرها منصب نائب رئيس قطاع العضوية.