مؤشر دبي يقاوم الخسائر "القاسية" وينجح في خفضها لـ2.5%

مُنيت سوق دبي المالية بتراجعات حادة نهاية تعاملات اليوم، في عملية تصحيح قوية شهدها المؤشر أفقدته نحو 2.58%، بعد أن كانت قد تجاوزت 3%، حتى منتصف التعاملات، ولم تكن سوق أبوظبي بعيدة عن ما حدث في دبي حيث تراجع مؤشر السوق بنسبة 1.87%.

وتشهد أسواق الإمارات عملية تصحيح بدأتها منتصف تعاملات الأسبوع وتواصلت اليوم، دون وجود مؤشرات سلبية تتعلق بأداء الاقتصاد الإماراتي أو أرباح الشركات المدرجة سواء في سوق دبي أو أبوظبي.

ورغم التراجعات القاسية إلا أن قيمة وأحجام التداول في سوق دبي تعد أمراً إيجابياً، حيث جاءت متدنية عند 385 مليون درهم، ما يعكس رغبة في عدم البيع وتمسك المستثمرين بما في أيديهم من أسهم.

وطالت الخسائر كافة الشركات التي شهدت تداولاً في سوق دبي تقريباً، حيث هوت أسعار أسهم 26 شركة، فيما اختفت الأسهم الرابحة من السوق.

وقاد تراجعات اليوم سهم دبي للمرطبات بنسبة 9.66%، تلاه سهم تكافل الإمارات بـ8%، وانخفض سهم سوق دبي المالي بنحو 5.6%.

ولم يشفع لسهم أرابتك العقد الذي فازت به اليوم في واحة دبي للسيلكون وقيمته 49 مليون دولار، حيث انخفض سهم الشركة بنسبة 5.3%، إلى مستوى 1.79 درهم.