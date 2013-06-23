هبوط قياسي للأسهم في أسبوع إثر تقليص التحفيز النقدي

سجلت الأسهم الأوروبية والأميركية أكبر هبوط يوم الخميس الفائت تحت ضغط احتمالات تقليص التحفيز النقدي في الولايات المتحدة عقب تصريحات بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي حدد معالم البدء بتقليص التحفيز النقدي الذي كان محركا رئيسيا وراء ارتفاع السوق.

فقد تراجعت الأسهم الأوروبية بأكبر قدر خلال 19 شهرا، حيث تراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 2.9% إلى 1146.22 نقطة.وتراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 2.7% ومؤشر داكس الألماني 3% ومؤشر كاك 40 الفرنسي 3.3%.

كما انخفضت الأسهم الأميركية أكثر من 2% عند إغلاق الخميس مواصلة خسائرها بعد أن هبطت أكثر من 1% الأربعاء.

ونزل مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى عند الإغلاق 353.87 نقطة أو 2.34% إلى 14758.32 نقطة.وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 40.74 نقطة أو 2.50% إلى 1588.19 نقطة.وتراجع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 78.57 نقطة أي 2.28% إلى 3364.64 نقطة.

وهبطت أسعار النفط ثلاثة دولارات الخميس مسجلة أدنى مستوى لها في أسبوع قرب 103 دولارات للبرميل.وانخفض خام القياس الأوروبي مزيج برنت ثلاثة دولارات إلى 103.12 دولارات للبرميل بينما هبط الخام الأميركي الخفيف 2.44 دولار إلى 95.80 دولارا للبرميل. وهبط سعر خام برنت حتى 103.05 دولارات أدنى مستوى له خلال التعاملات منذ 13 من يونيو.كما هوت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في شهر يوم الأربعاء بعد تصريحات برنانكي.

وانخفض سعر الذهب في السوق الفورية 1.3% إلى 1349.86 دولارا للأوقية (الأونصة بعدما نزل في وقت سابق إلى 1348.99 دولارا للأوقية) مسجلا أدنى مستوى منذ 20 مايو.وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم اغسطس 7.10 دولارات للأوقية عند التسليم قبل إعلان الاحتياطي الاتحادي إلى 1374 دولارا للأوقية.

وعوض الدولار خسائره الأربعاء ليرتفع مقابل اليورو والين.وشهدت التعاملات تقلبا كما كان متوقعا حيث ارتفع اليورو في البداية لأعلى مستوى في الجلسة مقابل الدولار بعد الاعلان قبل أن يتراجع بشدة.وجرى تداول اليورو في أحدث التعاملات منخفضا 0.9% عند 1.3266 دولار بعدما ارتفع في وقت سابق إلى 1.3414 دولار.وصعد الدولار 1.3% مقابل الين إلى 96.57 ينا بعدما سجل أعلى مستوى في الجلسة عند 96.93 ينا.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس سعر العملة الأميركية مقابل سلة عملات واحدا% ولامس أعلى مستوى في أسبوع عند 81.469 بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 80.498.وتراجعت الأسهم الأوروبية قليلا عند اغلاق الأربعاء في تعاملات ضعيفة.