خبراء: حل عجز الموازنة في مصر يبدأ بتغيير الحكومة

حذر خبراء ومحللون اقتصاديون من استمرار ارتفاع عجز الموازنة العامة المصرية، وقالوا إن الوقت لم يعد في مصلحة مصر، وعليها إجراء تعديلات هيكلية في سياساتها الاقتصادية قبل فوات الأوان.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت قبل أيام ارتفاع العجز في الموازنة حتى نهاية مايو الماضي من السنة المالية الحالية ليصل إلى نحو 204.2 مليار جنيه، يمثل 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز بلغ 136.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

وتوقع المحلل المالي، نادي عزام، في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، استمرار ارتفاع عجز الموازنة في ظل استمرار الظروف الصعبة التي تمر بها مصر، وخاصة الاحتجاجات والتظاهرات التي بدأت منذ اندلاع الثورة المصرية في يناير 2011 وحتى الآن، مما ينذر بكارثه اقتصادية محققة، ويزيد من حالات الانفلات الأمني ويقوض الاستقرار النسبي تحت شبح البطالة وارتفاع الأسعار ويهدد الدولة بالمجاعه وتآكل البنية الأساسية.

وأوضح أن كل هذه المشكلات سوف تعمل في النهاية على زيادة تآكل أصول الشركات الصناعية الكبرى المتهالكة كشركات الحديد والصلب والاسمنت والبتروكيماويات التى تحتاج للصيانة والتطوير وعدم توفير السيوله اللازمه للتمويل لفتح خطوط انتاج جديدة لشركات البترول يرفع نسبة التضخم الى 12% قبل نهاية العام الجاري ويضع الدولة لمدة 10 سنوات قادمة فى مركز متقدم فى قائمة الدول الأكثر فقرا على مستوى العالم ويزيد من عمليات الاقتراض الخارجي وقد يرفع الديون الخارجية قبل نهاية العام الى 40 مليار دولار والديون الداخلية الى 1.5 تريليون جنيه يتحملها الجيل الحالي والاجيال القادمة.

هذا بالإضافة إلى أنه سوف يرفع عبء تكلفة القروض وقد تعاني البنوك من ازمة سيوله قويه ما يدفعها الى رفع سعر الفائدة تلقائيا عند المراجعه الدورية وقد يدفع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الى تخفيض تصنيف الائتماني لمصرالى اخطر الدرجات التصنيف (D) ويضعها ضمن قائمة الدول المتعثرة والمعرضة للإفلاس ويبعث رسائل تحذيرية للاستثمارات العالمية التى تفكر فى الاستثمار فى الدولة.

وشدد عزام على ضرورة إجراء تغييرات هيكلية في السياسات الحكومية، وأولها إجراء تعديل حكومي والاعتماد على أهل الخبرة وليس أهل الثقة، حيث لم تتمكن حكومة قنديل من تحقيق جزء بسيط من المستهدفات، بل إنها ساهمت في زيادة العجز، كما أنها فشلت في تحقيق الأمن والذي لا يمكن في ظل استمرار غيابه تحقيق أي إنجاز على الصعيد الاقتصادي.

وحدد الخبير الاقتصادي الدكتور عماد كمال، عدد من المحاور التي لا بديل عنها لمواجهة أزمة عجز الموازنة والتي يأتي على رأسها حل المشكلات التى تواجه القطاع السياحي وتحجيم الفتاوي الدينية الطاردة للسياحة ومنع تولي أشخاص متشددون مناصب تتعلق بالسياحة، والاعداد جيد لمشروع الصكوك الاسلامية والتعاقد مع مؤسسات التسويق العالمية للترويج للمشروع.

وطالب كمال بضرورة العمل على ترشيد الانفاق الحكومي وتقليل إجمالي الإنفاق إلا على الخدمات الأساسية والضرورية وضخ أموال جديدة في الاستثمارات القامة أو المعطلة. كما شدد على ضرورة أن تعمل الحكومة على إتمام قرض صندوق النقد الدولي، خاصة وأن العجز في تزايد مستمر وليس من المتوقع في ظل الظروف الحالية تقليصه.

كما طالب بضرورة العمل على حل المشاكل التي تواجه الاستثمارات العربية والأجنبية في مصر، مشيراً إلى أن هناك مستثمرون من جنسيات عبية وأجنبية أعلنوا سحب استثماراتهم من مصر بسبب السياسات الخاطئة التي تمارسها الحكومة، وهو ما يؤثر سلبا على إجمالي الناتج المحلي ومن ثم تفاقم عجز الموازنة.