هبوط قوي للأسهم العالمية وأسواق المنطقة تنجو من الخسائر

نجحت أسواق المنطقة العربية في مخالفة اتجاه البورصات العالمية، ونجت من الخسائر، متجاوزة في تعاملات اليوم الآثار السلبية لهبوط الأسهم الصينية التي انخفضت بأكثر من 5%، وسط مخاوف من حصول أزمة سيولة في النظام المصرفي الصيني.

وتوقع مهند الأعمى العضو المنتدب مدير محافظ لدى بيم كابيتال في مقابلة مع قناة "العربية" أن تؤدي المخاوف من تقليص "الفدرالي" الأميركي لبرنامج التحفيز للضغط بقوة على الأسهم خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأنهى سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم على مكاسب بـ0.22%، ووصل المؤشر لمستوى 7517 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليار ريال، عبر تداول 208 مليون سهم.

ولفت الأعمى إلى أن المستثمرين استبقوا في شهر مايو الماضي وقاموا بعمليات بيع للأسهم والسندات خوفاً من تخفيض برنامج التحفيز الأميركي.

وتوقع الأعمى أن تكون أرباح الشركات منخفضة مع سحب السيولة، والذي يؤدي إلى مرحلة بيع ستشهدها الأسواق خلال الأسابيع القادمة.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي مرتفعاً بنسبة 0.44%، عند مستوى 2265 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 439 مليون ريال، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.35%، إلى مستوى 3538 نقطة.

وقام البنك المركزي الصيني بتصعيد المخاوف بعد أن استبعد ضخ سيولة جديدة لدعم الأسواق، مطالبا البنوك بتقوية مراكزها الائتمانية.

وشهدت أسواق الأسهم الأوروبية أدنى مستوى في 5 أشهر بداية الأسبوع، وسط حالة من التخوف من أزمة سيولة لدى البنوك الصينية ما كبد الأسهم خسائر كبيرة.

وأغلق مؤشر البورصة المصرية EGX 30 محققاً مكاسب بنسبة 0.24%، ووصل لمستوى 4534 نقطة، بقيمة تداول 201 مليون جنيه.

وكان معدل الفائدة بين البنوك قد ارتفع خلال الأسبوعين الماضيين إلى مستويات قياسية، مما أثار القلق من تخفيف البنوك لعمليات الإقراض، الأمر الذي سيؤثر على الاقتصاد.