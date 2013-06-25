الأسواق الناشئة الجديدة قادرة على الصمود وقت الاضطرابات

تجذب أسواق الأسهم الناشئة الجديدة - التي يصعب دخولها ويصعب أيضا الخروج منها - من بلغاريا إلى باكستان مستثمرين للأجل الطويل، وهو ما ساعد على تجنيبها أسوأ آثار العواصف التي تجتاح الأسواق. ومن بين الأسواق الناشئة الجديدة التي حققت أداء جيدا هذا العام السعودية والعراق.

وبينما تعاني تلك الأسواق الأقل تطورا من ضعف السيولة، فإن ذلك يمكن أن يصبح ميزة عندما يندفع المستثمرون المذعورون للخروج من أسواق أخرى.

وخسرت الأسواق الناشئة الأكثر سيولة 15 في المئة من قيمتها منذ 22 مايو أيار عندما عزز بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تكهنات بأنه سيقلص برنامجه لشراء السندات، وهو ما سيقلل جاذبية الأصول مرتفعة العائد. وزاد الضغط بفعل القلق بشأن الاقتصاد الصيني.

وبالمقارنة مع ذلك تراجعت الأسواق الناشئة الجديدة ثلاثة في المئة فقط منذ 22 مايو ايار محققة أداء أفضل حتى من ستاندرد آند بورز 500 رغم هبوط الأسهم النيجيرية 6 في المئة في اسبوع واحد هذا الشهر عندما اعتبرت التقييمات للأسهم مبالغا فيها.

ومن بين العوامل الجاذبة لمديري الصناديق كون تلك الاسواق تستفيد من النمو الذي تدعمه الموارد الطبيعية ووفرة العمالة مع وجود قوة إنفاق متزايدة.

ورغم أنها أسهم ربما لا يسهل تداولها فإن المستثمرين يدركون هذا ويقبلون المخاطرة واضعين أعينهم على مكاسب في الأجل البعيد.

وقال فيليب بول مدير الاستراتيجية العالمية لدى اتش.اس.بي.سي لادارة الأصول "لا تميل الأسواق للتحرك. يدرك المستثمرون أن هذا في الغالب رهان طويل الأجل".

وفي حين أن أسهم الأسواق الناشئة انخفضت 16 في المئة هذا العام فقد ارتفعت أسهم الأسواق الناشئة الجديدة أكثر من عشرة بالمئة رغم أن أداءها أقل من العام الماضي.

وشهدت صناديق الأسهم الناشئة الجديدة تدفقات جيدة بلغت نحو ثلاثة مليارات دولار هذا العام وفقا لشركة إي.بي.إف.آر التي تتابع أنشطة الصناديق ومقرها بوسطن تعادل نحو نصف اجمالي تدفقات الصناديق على الاسواق الناشئة والناشئة الجديدة.

ومن بين مميزات الاسواق الناشئة الجديدة أنها عادة ما تكون أقل ارتباطا بالاسواق العالمية وأيضا ببعضها وهو ما يجعلها جذابة لمن يرغبون في تنويع محافظهم.

وبينما تراجعت بعض الأسواق الكبيرة في الاسابيع القليلة الماضية فقد ارتفعت بعض الأسواق الناشئة الجديدة.

وارتفعت اسواق دبي وأبوظبي وقطر بعدما رفعت إم.إس.سي.آي للمؤشرات هذا الشهر الامارات وقطر إلى مؤشرها الرئيسي للاسواق الناشئة.