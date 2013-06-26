الأسهم الأوروبية مستقرة في أعقاب موجة صعود

استقرت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، محافظة على المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة في حين تستمر بيانات أميركية جيدة في دعم المعنويات، لكن المستثمرين يخشون المغامرة بمبالغ كبيرة بعد أن تراجعت الأسواق على مدار شهر.

وارتفعت طلبيات السلع المعمرة ومبيعات المنازل الجديدة وثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة تفوق التوقعات لتطمئن المستثمرين بعض الشيء إلى أن أكبر اقتصاد في العالم ربما يتمتع بقوة كافية لمواجهة احتمال بدء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في تقليص برنامجه التحفيزي.

وتراجعت إلى حد ما بواعث القلق إزاء أماكن أخرى مثل الصين إذ ساعد تعهد البنك المركزي بالحيلولة دون أزمة ديون طويلة الأمد في تهدئة الأسواق.

وبحلول الساعة 07:06 بتوقيت غرينتش استقر مؤشر يوروفرست 300 عند 1130.37 نقطة، وكان صعد أمس الثلاثاء 1.2 بالمئة ليقلص خسائره منذ سجل أعلى مستوياته في خمسة أعوام في مايو/أيار إلى عشرة بالمئة.

وفتح مؤشر كاك 40 الفرنسي مرتفعا 0.06 بالمئة في حين صعد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 بالمئة وانخفض داكس الألماني 0.1 بالمئة.