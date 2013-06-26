تراجع أسعار الذهب لأدنى مستوى لها في 3 سنوات

هبط سعر أونصة الذهب بنحو 2.6%، وهو أدنى مستوى لها منذ سبتمبر عام 2010، وذلك بعد صدور بيانات أميركية تشير إلى تحسّن الاقتصاد بأفضل من المتوقع ما يشجع الاتجاه الى تقليص خطة التحفيز الكمي من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وبهذه التراجعات يكون المعدن النفيس قد تكبّد خسائر بواقع 22%، منذ مطلع أبريل متجهاً إلى أسوأ أداء ربع سنوي منذ عام 1920.

كما تراجع سعر الفضة إلى أدنى مستوى منذ أغسطس 2010، بحسب وكالة رويترزللأنباء.

وكانت تصريحات من الصين قد هدّأت بواعث القلق من حدوث أزمة سيولة هناك، ما خفف الضغط عن السلع الأولية والأسهم، لكن احتمال إنهاء برنامج التيسير النقدي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أبقى المعدن قرب أدنى مستوى في ثلاث سنوات.

وخلال التعاملات وصل سعر الذهب إلى 1284,66 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن تراجع في وقت سابق إلى 1273,46 دولار لكن أداءه ظل أضعف من المعادن النفيسة الأخرى والنفط والنحاس.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية تسليم أغسطس 7,20 دولار للأوقية إلى 1284,30 دولار. وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0,5٪ إلى 19,75 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1,5٪ مسجلا 1384,49 دولار في حين صعد البلاديوم 1,8٪ إلى 671 دولاراً للأوقية.