بورصة مصر تتماسك قبل أحداث 30 يونيو وتربح 2 مليار جنيه

واصلت البورصة المصرية استقرارها في المربع الأخضر على مدار جلستي اليوم وأمس، وأنهت جلسة اليوم على ارتفاعات طفيفة رابحة نحو 2 مليار جنيه، مدفوعة بعمليات شراء واسعة من قبل صناديق ومؤسسات مصرية وعربية، وسط أحجام تداول هزيلة جداً.

وأرجع متعاملون في السوق ارتفاعات اليوم وأمس إلى موجة شراء قوية من الصناديق والمؤسسات العربية والمصرية، والتي انتشلت السوق من سلسلة الخسائر المتواصلة التي مني بها السوق طيلة الأسبوعين الماضيين، إضافة إلى خطاب الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي أمس.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 2 مليار جنيه، بما يعادل 0.62%، مرتفعاً من مستوى 317.5 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 319.5 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد تمكن المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" من إضافة نحو 44 نقطة تعادل 0.95% مرتفعاً من مستوى 4641 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 4685 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

كما أضاف مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نحو نقطتين فقط، بما يعادل 0.6% مرتفعاً من مستوى 356 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 358 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وامتدت الارتفاعات لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي أضاف نحو 5 نقاط بما يعادل 1.88% مرتفعاً من مستوى 634 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 639 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وأرجع المحلل المالي، نادي عزام، في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، ارتفاعات اليوم وأمس إلى اتجاه هيئة الرقابة المالية للموافقة على الصفقات المعطلة منذ فترة لدعم صعود السوق، عقب خطاب الرئيس أمس.

وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية وافقت أمس على صفقة أوراسكوم للإنشاء بسعر 255 جنيه للسهم، وهو ما دعم السوق خلال جلسة أمس حيث تسبب إتمام الصفقة في تحقيق السوق لنحو 150 نقطة تم تقليصها في نهاية جلسة أمس.

وقال عزام إن ما يمكن تسميته "أموالا سياسية" ظهرت في السوق اليوم لتدفعه إلى الاستقرار في المربع الأخضر، كرسالة من الحكومة لطمأنة المستثمرين والمتعاملين في السوق، خاصة وأنه لا يوجد مبرر للارتفاع في ظل بدء الأحداث والاشتباكات الواقعة في 3 محافظات ووجود ضحايا وحالة وفاة بسبب الاحتجاجات التي تتزعمها حركة تمرد.

وأشار إلى أن تدني أحجام التداول يعكس القلق والخوف الذي يسيطر على المتعاملين في السوق، متوقعاً أن تشهد جلسات الأسبوع المقبل عودة المؤشرات للتراجع في ظل الأحداث المرتقبة.