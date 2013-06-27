سوق الأسهم السعودية "تودع" تداولات السبت.. وتتحضر للأحد

اعتاد سوق الأسهم السعودية بدء التعاملات السعودية بيوم السبت، لكن في ظل القرار الملكي بتغيير يومي الإجازة السعودية، فإن البورصة سترفع ستار الأسبوع الجديد بدءاً من يوم الأحد المقبل.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن البورصة تودع مع بداية الأسبوع المقبل تداولات يوم السبت التي كانت تشكل اتجاهاً معاكساً لاتجاه الأسواق المالية العالمية والعربية من حيث الوقت، على أن يكون آخر يوم للتداولات هو يوم الخميس، بعد إقرار يومي الجمعة والسبت إجازة رسمية بدلاً من الخميس والجمعة لجميع الأجهزة والدوائر والهيئات الحكومية.

وفي ضوء ذلك، ستبدأ البنوك السعودية في الوقت ذاته بالتوافق الفعلي مع تداولات سوق الأسهم المحلية، ومن المتوقع أن يحقق هذا القرار أثراً إيجابياً على السوق المالية السعودية.

وفي الأعوام الماضية كانت تعاني سوق الأسهم السعودية من الاضطراب في تعاملات يوم السبت، حيث تأتي هذه التعاملات عقب إغلاق الأسواق العالمية الأسبوعي (الجمعة)، وعادة ما يصاحب هذا الإغلاق عمليات جني أرباح، تؤثر في نهاية المطاف في أداء السوق المالية السعودية التي كانت السوق الوحيدة التي تتداول في يوم السبت.

ومع بدء تعاملات سوق الأسهم السعودية الأسبوع المقبل (الأحد) فإنها ستتخلى نهائياً عن صدمات الأسواق المالية العالمية التي كانت تتعرض لها في يوم (السبت)، كما أن تداولاتها ستكون متوافقة مع تداولات أسواق المال الخليجية والعربية، حيث كانت هذه الأسواق تختلف من حيث التوقيت عن تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وفي هذا الإطار، قال فيصل العقاب الخبير الاقتصادي والمالي "كانت سوق الأسهم السعودية تخالف الأسواق الخليجية والعربية في تعاملات يومي السبت والخميس، حيث إن أسواق المنطقة تعمل في يوم الخميس وتتوقف السبت، وهو الأمر الذي كانت سوق الأسهم السعودية تعاكسه، وهو ما يجعلها تغيب في معظم الأحيان عن فرص التجاوب مع الأسواق الخليجية حين تحقق الارتفاع".

ولفت العقاب إلى أن مواكبة تعاملات سوق الأسهم السعودية مع الأسواق الخليجية والعربية يرجح من فرصة دخول سيولة نقدية جديدة من قبل المستثمرين الخليجيين للاستثمار والمضاربة اليومية في السوق المالية السعودية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن السوق المالية السعودية في توقيتها الجديد ستتوافق مع تداولات الأسواق العالمية في معظم أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة.

وأشار العقاب إلى أن سوق الأسهم السعودية كانت في كثير من الأحيان تمتص إغلاق الأسواق العالمية السلبي يوم الجمعة (إغلاق أسبوعي) الذي كان يحدث عادة تحت ضغط عمليات جني الأرباح، من خلال تراجعها بصورة غير منطقية في تعاملات يوم (السبت)، يأتي ذلك رغم أن تعاملات هذا اليوم تشكل أول أيام تعاملات الأسبوع.

من جانب آخر، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته الأسبوعية أمس على تراجع طفيف خسر من خلاله 13 نقطة، ليغلق بذلك عند مستويات 7504 نقاط، وسط سيولة نقدية متداولة بلغت قيمتها نحو 4.7 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، وسط عمليات شرائية متحفظة بسبب توقف تعاملات سوق الأسهم السعودية لثلاثة أيام متداولة تبدأ اعتباراً من اليوم وتنتهي في يوم السبت.

فيما كان قد بيّن تقرير صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن أسواق الأسهم الإماراتية والقطرية الأكثر استقطاباً لمواطني دول المجلس، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الكويت تأتي في المرتبة الأولى في عدد الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها أمام مواطني دول المجلس، يأتي ذلك رغم أنها تقع في المرتبة الأخيرة من حيث استقطاب رؤوس الأموال الخليجية.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أكدت مطلع هذا الأسبوع أن المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية المحلية في البلاد، يحق لهم التقدم بشكوى رسمية في حال تعرضهم لأي عمليات غش أو تدليس أو تلاعب، أو حتى ممارسات غير عادلة أثناء تعاملهم في السوق المحلية، وهو أمر يدل على زيادة معدلات الشفافية والإفصاح.