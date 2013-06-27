سوق السعودية تودع تداولات السبت وتترقب النتائج الفصلية

تودع سوق الأسهم السعودية جلسة تداول السبت إلى غير رجعة وتتأهب لبدء تعاملاتها من الأحد إلى الخميس اعتبارا من الأسبوع المقبل بينما يترقب المتعاملون بداية إعلان الشركات عن نتائج الربع الثاني وقرب حلول شهر رمضان الذي عادة ما يشهد فتورا في التعاملات.

وفي مطلع الأسبوع أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرا ملكيا بتغيير العطلة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت بدلا من الخميس والجمعة في خطوة أجمع المحللون والخبراء على أنها إيجابية وأنها ستعزز ارتباط أكبر بورصة في الشرق الأوسط بالأسواق العالمية بصورة أوثق.

وأثرت تقلبات الأسواق العالمية على أداء السوق هذا الأسبوع لكن المؤشر أظهر تماسكا وتذبذبا في نطاق ضيق لينهي تعاملات الأربعاء متراجعا 0.17 بالمئة عند 7504.4 نقطة لكن قيم التداولات عند 4.7 مليار ريال كانت الأدنى في شهر.

وصعد مؤشر سوق الأسهم السعودية 1.5 بالمئة منذ بداية مايو ويقارن ذلك مع هبوط نسبته 11.3 بالمئة لمؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة.

يقول طارق الماضي الكاتب الاقتصادي "السيولة عند 4.6 مليار ريال رقم منخفض جدا مقارنة بمعدلات الشهر الماضي لكن المؤشر كان أكثر تماسكا... انخفاض السيولة أو ارتفاعها سيرسم اتجاه السوق سلبا أو إيجابا الأسبوع المقبل".

ويرى الماضي أن من المرجح انخفاض السيولة - وهو ما سينعكس على أداء المؤشر - حتى عشية دخول رمضان الذي يشهد في بدايته عودة السيولة بصورة كبيرة مع عودة "90% من المتعاملين من عطلاتهم الصيفية". ومن المتوقع أن يبدأ رمضان في التاسع من يوليو/تموز.

ويضيف "نتائج الربع الثاني مع دخول شهر رمضان مع انتهاء إجازة الصيف جميعها عوامل تتقاطع في السوق السعودي خلال الفترة المقبلة".

ويوضح أن البعض يرى أن دخول شهر رمضان سلبيا لكنه يكون إيجابيا في بدايته مع عودة "سيولة الإجازات." كما أن نتائج الربع الثاني ستكون عاملا إيجابيا آخر.

استمرار التداولات المتقلبة

من جانبه يتوقع طلال الهذال محلل أبحاث أول لدى الاستثمار كابيتال استمرار التداولات المتقلبة للمؤشر خلال الأسبوع المقبل على خلفية تذبذب الأسواق العالمية والمخاطر السياسية والقلق بشأن التيسير النقدي في الولايات المتحدة.

ويرى الهذال أن تذبذب الأسواق العالمية أدى لعدم أخذ السوق عوامل أخرى في الاعتبار من بينها تغيير العطلة الأسبوعية الذي يراه "إيجابيا جدا".

وأضاف أن من المتوقع أن يظل المؤشر في نطاق 7500 نقطة صعودا أو هبوطا حتى الإعلان عن نتائج الربع الثاني.

وتتوقع "الاستثمار كابيتال" التابعة للبنك السعودي للاستثمار، نموا في معظم القطاعات المؤثرة بالسوق لاسيما البنوك والبتروكيماويات والتجزئة والاتصالات والإسمنت خلال الربع الثاني.

ويرى الهذال أن قطاع الإسمنت سيشهد نموا طفيفا في المبيعات لكن التحسن في كفاءة التشغيل وانخفاض تكاليف المبيعات سيدعم نتائج صافي الدخل.

ويضيف أن الربع الثاني عادة ما يشهد انخفاضا في المبيعات نتيجة تأثر الطلب خلال الصيف وشهر رمضان.

وبين الشركات التي تغطيها الاستثمار كابيتال من المتوقع نمو أرباح اسمنت اليمامة 17.9 بالمئة واسمنت المنطقة الجنوبية 4.1 بالمئة واسمنت السعودية 9.9 بالمئة واسمنت القصيم 10.4 بالمئة واسمنت ينبع 11.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني.

نمو قوي لنتائج البنوك

ويرى مازن السديري رئيس الأبحاث بالاستثمار كابيتال أن قطاع البنوك سيسجل نموا قويا في الربع الثاني مدعوما بنمو الإقراض الذي ارتفع لمستويات عالية جدا.

وأظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في السعودية 16.45 بالمئة على أساس سنوي بنهاية مايو/أيار مسجلا أعلى مستوياته منذ ديسمبر كانون الثاني.

وبين البنوك التي تقع تحت تغطية الاستثمار كابيتال من المتوقع نمو أرباح مصرف الراجحي 3.3 بالمئة وساب 4.9 بالمئة والسعودي الفرنسي 1.4 بالمئة ومصرف الإنماء 26.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني.

كما يتوقع السديري نموا ملحوظا في قطاع البتروكيماويات في ظل تراجع أسعار المدخلات في الربع الثاني وفي ظل تأثر نتائج الربع الأول بتوقف المصانع لأعمال الصيانة.

وتتوقع الاستثمار كابيتال نمو أرباح سابك 36.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 7.2 مليار ريال (1.9 مليار دولار) وأرباح ينساب 24.1 بالمئة فيما تتوقع استقرار الأرباح الفصلية لسافكو دون تغيير.

وفي قطاع التجزئة يرى السديري أن العامل الموسمي سيلعب دورا قويا في نمو الأرباح للشركات لاسيما جرير التي من المتوقع أن تسجل قفزة نسبتها 47 بالمئة في أرباح الربع الثاني لتصل الأرباح الفصلية إلى 158.1 مليون ريال وإلى 118 مليونا باستثناء الأرباح الرأسمالية.

كما ستستفيد شركة المراعي من ارتفاع الطلب خلال موسم الصيف ومن المرجح أن تحقق نموا نسبته سبعة بالمئة في أرباحها بدعم من خفض تكاليف الإنتاج حسبما يقول السديري.

وفي قطاع الاتصالات يرى السديري أن إيرادات البيانات ستسجل نحو 32 بالمئة من إجمالي إيرادات القطاع في الربع الثاني. وتتوقع الاستثمار كابيتال نمو أرباح موبايلي ثمانية بالمئة في الربع الثاني إلى 1.54 مليار ريال.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)