أسواق الإمارات والكويت تسجل خسائر متباينة في أسبوع

كشف تقرير أسبوعي صادر عن شركة بيان للاستثمار أن سوق الكويت للأوراق المالية سجل خسائر متباينة خلال تداولات الأسبوع الأخير من فترة النصف الأول من العام الجاري.

وجاءت خسائر السوق الكويتي بالتزامن مع التراجعات التي سجلتها أغلب أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع، إذ شغل المرتبة الثالثة بعد سوقي الإمارات، من حيث نسبة الخسائر المسجلة، في حين كانت بورصة قطر الوحيدة التي أنهت تعاملات الأسبوع الماضي في المنطقة الخضراء، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وعلى الرغم من التراجعات الواضحة التي سجلها السوق الكويتي خلال شهر يونيو، فإنه حافظ على المكاسب التي حققها منذ بداية العام الحالي، فمع انتهاء جلسة الخميس الماضي بلغت نسبة مكاسب المؤشر السعري منذ بداية العام %33.34، في حين وصلت نسبة نمو المؤشر الوزني إلى %8.14، فيما سجل مؤشر كويت 15 ارتفاعاً نسبته %3.08، بالمقارنة مع إغلاق العام الماضي.

وقد أغلقت مؤشرات سوق الكويت الثلاثة، مسجلة تراجعات متباينة متأثرة باستمرار موجة البيع التي يشهدها السوق منذ بداية الشهر الجاري، والتي طالت العديد من الأسهم المدرجة سواء القيادية منها أو الصغيرة، خاصة أن الكثير من تلك الأسهم شهد ارتفاعات واضحة منذ بداية العام الحالي على وقع عمليات المضاربة التي كانت حاضرة بقوة خلال تلك الفترة. وقد اتسم أداء السوق خلال معظم جلسات الأسبوع الماضي بالتذبذب المائل للانخفاض، وذلك على وقع استمرار نشاط العمليات المضاربية التي تسيطر على مجريات التداول في السوق منذ فترة ليست بالقليلة.

هذا وتأتي خسائر السوق بالتواكب مع حالة الترقب والحذر التي تسيطر على الكثير من المتداولين حالياً، انتظاراً لما ستسفر عنه البيانات المالية للشركات المدرجة عن فترة النصف الأول من العام الحالي، والتي من المتوقع أن تأتي معظمها ضمن النطاق الإيجابي بالمقارنة مع الفترة نفسها من الأعوام الماضية، نظراً لتحسن أوضاع الكثير من الشركات نسبياً وتعافي بعضها من تبعات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت أواخر عام 2008، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدفع السوق نحو مواصلة أدائه الإيجابي الذي استهله منذ أواخر العام الماضي.

والجدير بالذكر أن عمليات الشراء الانتقائية لم تكن غائبة خلال جلسات الأسبوع الماضي، حيث كانت حاضرة في بعض الأحيان نتيجة توجه بعض المحافظ الاستثمارية في السوق إلى دعم أسهمها قبيل انتهاء فترة النصف الأول من العام الجاري، وهو الأمر الذي أدى إلى تقليص خسائر السوق على المستوى الأسبوعي إلى حد ما.