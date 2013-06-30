سوق مصر "تتمرد" على المنطقة الحمراء وتتجاهل أحداث اليوم

أعلنت البورصة المصرية تمردها على المنطقة الحمراء، متجاهلة الأحداث الملتهبة التي تعج بها الساحة السياسية، وتمكن مؤشرها الرئيسي من تجاوز الهبوط الذي سيطر على أدائها في تعاملات الصباح، إلى أن تحول إلى المربع الأخضر بعد ساعة من بدء التداول، فيما تراجعت المؤشرات الثانوية للسوق.

وقال محللون ماليون في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، إن البورصة المصرية تمكنت خلال جلسات الأسبوع الماضي من امتصاص صدمة الأحداث المتوقعة اليوم، ولكنها تنتظر ما تسفر عنه الأحداث الجارية في محافظات مصر بين المعارضين والمؤيدين للرئيس المصري الدكتور محمد مرسي.

وتمكن رأس المال السوقي من تحقيق أرباح تتجاوز 0.5 مليار حنيه، بعد ساعتين من بدء تداولات جلسة اليوم، مرتفعاً من نحو 319.5 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 320 مليار جنيه الآن.

وطالب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، الذي تنتهي فترة عمله اليوم، المستثمرين بالدقة عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، وعدم الاستناد أو الانصياع لأية شائعات من شأنها إحداث قرارات بالبيع أو الشراء على أسهم دون الاستناد إلى بيانات وأسس مالية سليمة.

وتمكن المؤشر الرئيس للبورصة "إيجي إكس 30" من إضافة نحو 31 نقطة تعادل نحو 0.68% عقب ساعتين من بدء تداولات اليوم، ليصل إلى مستوى 4716 نقطة مقابل 4685 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي.

فيما فقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نقطة واحدة بنسبة تراجع تقدر بنحو 0.27% ليصل إلى مستوى 357 نقطة. وأيضاً فقد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" نقطة واحدة ليصل إلى مستوى 638 نقطة، بنسبة تراجع تقدر بنحو 0.15%.

وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، إن السوق تشهد بعضا من التماسك على خلفية وجود حراك في العملية السياسية، إضافة إلى بدء سريان عرض شراء أسهم أوراسكوم للإنشاء وظهور مشتريات انتقائية على بعض الأسهم، خاصة وأن الأسعار الحالية قد تكون خصمت جزءا رئيسيا من تأثير احتجاجات 30 يونيو.

وأشار عادل إلى أن التأثير السلبي لهذ الاحتجاجات على أسواق المال سيكون على المدى القصير، لكن من منظور طويل الأجل فهي إيجابية للغاية، وذلك لأن هذه التطورات تظهر أن هناك مزيدا من الشفافية التي تدخل حيز التنفيذ، وهو ما يضع ضغوطا على السياسيين لأن يتحركوا لدعم الاقتصاد.