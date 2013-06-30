صرافات البنوك الآلية بمصر تخلو من العملة والدولار يرتفع

تسببت زيادة السحب على العملات من الصرافات الآلية للبنوك المصرية في خلو بعض الصرافات من العملة، وخاصة في منطقة وسط البلد، وفي الصرافات التي تقترب من المناطق الحكومية، وذلك بسبب التخوفات التي تسيطر على الشارع المصري جراء ارتفاع أحداث العنف بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي.

فيما عاود الدولار الصعود خلال اليومين الماضيين، وسط توقعات بكسره حاجز الـ 9 جنيهات خلال أيام، بسبب عدم استقرار سوق الصرف، ووجود توقعات أكثر من سلبية حول أداء الاقتصاد المصري.

وبجوار البنك الأهلي بمنطقة السيدة زينب اسطف عدد كبير من الأهالي في طابور طويل أمس، في انتظار قيام إدارة البنك بتغذية الصرافات بالعملة، ومع طول فترة الانتظار شعر المواطنون بالملل وبدأوا يتجهون إلى صرافات أخرى.

وقالت أماني محمد، موظفة، إنها تبحث منذ أمس عن صرافة بها عملة، وخاصة في منطقة وسط البلد، ولكن كلما ذهبت إلى صرافة تجدها إما خالية من العملة أو خارج نطاق الخدمة.

وعلى صعيد سعر صرف الدولار، بدأ يزحف أمام الجنيه المصري، فيما عاودت السوق السوداء نشاطها من جديد، حيث سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري أمس نحو 7.64 جنيه مقابل نحو 7.40 جنيه قبل 3 أيام.

كما ارتفع سعر صرف الريال السعودي مقال الجنيه المصري إلى نحو 2.05 جنيه مقابل نحو 2.01 نهاية الأسبوع الماضي، وأيضاً سجل الدرهم الإماراتي نحو 2.03 جنيه مقابل نحو 2 جنيه قبل أيام.

وقال أحمد جلال، موظف بشركة صرافة بالقاهرة، إن السوق السوداء بدأت معاودة نشاطها من جديد، حيث إنها غالباً ما تعمل في ظل الأزمات، مؤكداً زيادة السحب على العملات العربية، وخاصة الريال السعودي بسبب موسم عمرة رمضان وشعبان خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح أن تحرك الدولار قبل أحداث اليوم كان يتم بشكل بسيط، متوقعاً استمرار صعود الدولار مقابل الجنيه خلال الأيام المقبلة، بسبب شح المعروض منه وعدم تفرغ المسؤولين والأجهزة التنفيذية لهذه الأزمة. مشيراً إلى أن صعود الدولار سوف يصاحبه صعود قوي لأسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه.