البورصة المصرية تنتفض صعوداً بمكاسب لامست 6%

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم بنسبة قاربت الـ6%، في تفاعل واضح مع بيان القوات المسلحة أمس والذي أمهل القوى السياسية 48 ساعة لتحقيق مطالب الشعب.

وسادت حالة تفاؤل في أوساط المستثمرين من قرب حسم الصراع السياسي الدائر في مصر، والذي أصاب الحياة السياسية والاقتصادية بالشلل.

وقال محللون ومتعاملون في السوق إن تعاملات اليوم اتسمت بالتوجه نحو الشراء، وخاصة في تعاملات المصريين الذي يمتلكون سيولة ضخمة منذ بدأوا عمليات البيع قبل شهر، فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع لتحقيق أرباح كبيرة بسبب صعود غالبية الأسهم.

وتمكن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق من تحقيق أرباح تتجاوز 10.6 مليارات جنيه خلال جلسة تداولات اليوم، مرتفعاً من نحو 321.6 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الأحد الماضي إلى نحو 332.2 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وأضاف مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نحو 16 نقطة بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 5.11% ليصل إلى مستوى 378 نقطة مقابل 360 نقطة لدى إغلاق تعاملات الأحد الماضي.

وامتدت الارتفاعات لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي أضاف نحو 26 نقطة تعادل 3.92 ليصل إلى مستوى 668 نقطة مقال نحو 642 نقطة لدى إغلاق تعاملات الأحد الماضي.

وقال المحلل المالي، نادي عزام، في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، إن هذا الارتفاع كان متوقعاً عقب صدور بيان الجيش المصري أمس والذي انحاز لخروج الملايين الرافضة لنظام جماعة الإخوان.

وأشار عزام إلى أن المتعاملين المصريين يمتلكون سيولة ضخمة منذ سيطرة الاتجاه البيعي على أداء كافة المتعاملين، وبمجرد وجود أخبار إيجابية تحرك جميع المصريين للشراء، وهو ما زاد من الطلب على غالبية الأسهم وبالتالي ارتفعت أسعار أسهم كثيرة بنسب قياسية.