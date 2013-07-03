البورصة المصرية تعود للخسائر بعد الاشتباكات الدامية

عادت البورصة المصرية مجدداً إلى المنطقة الحمراء، ومُنيت بخسائر طفيفة نهاية تعاملات جلسة اليوم، وأغلقت مؤشراتها على تباينات طفيفة، متأثرة بالأحداث الدامية والاشتباكات التي شهدتها القاهرة والمحافظات ليلة أمس، بين المؤيدين والمعارضين لنظام الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي.

وقال محللون ومتعاملون في السوق إنه رغم تجاوز خسائر السوق أكثر من 4.5 مليار جنيه في بداية تعاملات اليوم، لكن مشتريات المصريين دفعت السوق إلى تقليص خسائره بدعم مشتريات المصريين التي ظهرت بعد ساعة من بدء تداولات اليوم.

وأكد رئيس البورصة المصرية، عاطف الشريف، في تصريحات، الأربعاء، أنه لا توجد نية على الإطلاق لتعليق التداولات في البورصة أو تطبيق أي من الإجراءات الاحترازية على التداولات، وأن البورصة تفتح أبوابها دائماً للمستثمرين بهدف تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، إلى جانب إحكام عمليات الرقابة على السوق لحماية المستثمرين في البورصة. مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الإجراءات التي من شأنها عودة السيولة مجدداً للسوق، فضلاً عن زيادة عمقها الاستثماري.

وقلَّص رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق خسائر جلسة اليوم من نحو 4.5 مليار جنيه إلى نحو 0.4 مليار جنيه تعادل 0.12%، متراجعاً من نحو 333.1 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 332.7 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وقالت مديرة التداول بشركة تيم لتداول الأوراق المالية، أماني عبدالمطلب، لـ"العربية نت"، إن السوق أمس حققت مكاسب قوية، وكان من المتوقع أن تكمل في الاتجاه الصعودي لولا أحداث الاشتباكات الدامية التي شهدتها القاهرة وبعض المحافظات بين المؤيدين والمعارضين للرئيس.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" فاقداً نحو 15 نقطة تعادل 0.32%، متراجعاً من مستوى 4986 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 4971 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

فيما تمكّن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" من مواصلة الصعود، مضيفاً نحو 6 نقاط تعادل 1.44% بعدما ارتفع من مستوى 380 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 386 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بما يعادل 0.96% لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 677 نقطة.

وأوضحت عبدالمطلب أن الخسائر التي جاءت اليوم سببها الرئيسي خطاب الرئيس المصري أمس، والذي تسبب في خروج المؤيدين والمعارضين إلى الشوارع لتتحول القاهرة إلى ساحة حرب، وهو ما دفع إلى عودة الخوف والقلق ليسيطر مرة أخرى على المستثمرين الذين عادوا لسياسة البيع مرة أخرى.

وأوقفت إدارة البورصة التداول على ما يقرب من 20 ورقة مالية بعد تجاوزها الحد الأقصى للهبوط والمقرر بنحو 5%، فيما كان أداء الأسهم القيادية متواضعاً.