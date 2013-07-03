الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى له أمام الين في 4 أسابيع

سجل الدولار أعلى مستوى في أربعة أسابيع مقابل الين خلال تعاملات الأمس، وارتفع مقابل سلة عملات، لتوقعات بأن تقرير الوظائف الأميركية سيغذي التكهنات، بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) سيقلص التحفيز.

وارتفع الدولار 0,2% إلى 99,91 ين، مسجلاً أعلى مستوياته منذ الخامس من يونيو الماضي، واستفادت العملة من بيانات صدرت الاثنين الماضي، وأظهرت انتعاش نشاط المصانع بالولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر الدولار 0,15% إلى 83,17 مقترباً من أعلى مستوى في شهر 83,344 الذي سجله الجمعة الماضي.

وانخفض اليورو 0,25% إلى 1,3030 دولار، لكنه ظل فوق أدنى مستوياته منذ أوائل يونيو الماضي 1,29845 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي. وانخفض الدولار الأسترالي 0,5% إلى 0,9191 دولار أميركي، مقترباً من أدنى مستوى في ثلاث سنوات 0,9110 دولار الذي سجله الاثنين الماضي، وذلك بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) الباب مفتوحاً لخفض الفائدة لأسباب منها استمرار ارتفاع العملة.