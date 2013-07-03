الشريف: لا نية لغلق بورصة مصر أو فرض إجراءات احترازية

أكد الرئيس الجديد للبورصة المصرية عاطف الشريف أنه لا توجد نيه على الإطلاق لتعليق التداولات في البورصة أو تطبيق أي من الإجراءات الاحترازية على التداولات‏.‏

وقال في تصريحات خاصة لصحيفة الأهرام، إن البورصة تفتح أبوابها دائما للمستثمرين بهدف تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، إلى جانب إحكام عمليات الرقابة على السوق لحماية المستثمرين في البورصة.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الإجراءات التي من شأنها عودة السيولة مجددا للسوق فضلا عن زيادة عمقه الاستثماري.

وأضاف أن الارتفاعات القياسية التي شهدتها البورصة تؤكد أن المستثمرين المصريين على درجة كبيرة من الوعي، خاصة أنهم قاموا بعمليات تكوين مراكز مالية قوية عززت من تماسك السوق وارتفاعه بشكل كبير، بعد الانخفاضات القياسية التي شهدتها السوق خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن البورصة من أهم آليات الدخول والخروج للمستثمرين من السوق، وبالتالي سوف يظل هذه الباب مفتوحا لطمأنة المتعاملين وتأكيد مبدأ الحرية الاقتصادية بعيدا عن أي إجراءات من شأنها تكبيل حرية المستثمر في التصرف في أمواله. وأكد ضرورة تفهم المجتمع لدور البورصة الحقيقي كأداة رئيسية لتمويل الشركات ومساعدتها علي النمو داعيا المجتمع إلى الاستثمار في البورصة المصرية دعما للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن البورصة تسهم في المتوسط بتوفير تمويل يزيد على 15 مليار جنيه سنويا للشركات المصرية، سواء كانت شركات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، ومع ذلك فمازالت نسبة الاستثمار المجتمعي بها عند حدودها الدنيا.

وشدد علي الدور الذي تلعبه البورصة المصرية في دعم علاقات مصر الخارجية وخاصة على مستوى القارة الإفريقية ودول حوض النيل، ويمكن أن تلعب البورصة المصرية دورا مهما في دعم توجهات السياسة الخارجية.

وأكد رئيس البورصة حرصه على تفعيل اتفاقيات التفاهم المبرمة مع البورصات والمؤسسات العربية والعالمية، خاصة في مسألة القيد المزدوج بما ينعكس إيجابيا على مستويات السيولة في السوق.