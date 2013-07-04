الدولار عند أعلى سعر.. وأزمة البرتغال تطيح باليورو

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في 5 أسابيع مقابل سلة عملات اليوم الخميس مع تطلع المستثمرين إلى سلسلة أحداث، يمكن أن تحرك السوق من بينها اجتماع البنك المركزي الأوروبي وتقرير الوظائف الأميركية.

وأثر عدم الاستقرار السياسي في البرتغال على اليورو لينخفض انخفاضا حادا أمام الين، وهو ما رفع بدوره العملة اليابانية على نطاق واسع لكنه تحرك بلغ مداه فيما يبدو.

وارتفع مؤشر الدولار قليلا إلى 83.259 بعد أن سجل أعلى مستوى في 5 أسابيع عند 83.717 أمس قبل أن يقلص المستثمرون مراكزهم الدائنة استعدادا لعطلة أميركية اليوم.

واستقر اليورو دون تغير يذكر عند 1.3002 دولار بعد أن هبط إلى 1.2923 دولار خلال معاملات الأربعاء وهو أقل سعر منذ أواخر مايو متأثرا بقفزة في عوائد السندات البرتغالية.

وسجل الدولار 99.85 ين دون تغير يذكر عن أواخر المعاملات الأمريكية لكن بانخفاض نحو ين كامل عن أعلى مستوى في خمسة أسابيع 100.86 ين الذي بلغه يوم الأربعاء.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.4 إلى 0.9121 دولار أميركي منتعشا من أقل مستوى في 3 سنوات 0.9036 دولار المسجل في اليوم السابق لتكهنات بأن أسعار الفائدة قد يجري خفضها في الشهر المقبل.

