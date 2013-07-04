المؤشر السعودي يصعد 1.1% مسجلاً أعلى إغلاق في 15 شهراً

سجل مؤشر السوق السعودية مكاسب قوية في آخر جلسات الأسبوع، وأغلق على ارتفاع بنسبة 1.1 % عند 7669 نقطة، كاسباً نحو 82 نقطة، ليسجل أعلى إغلاق في 15 شهراً.

وشهدت الجلسة تداولات بلغت قيمتها نحو 5.1 مليار ريال، موزعة على نحو 159 مليون سهم من خلال 102 ألف صفقة.

وجاء هذه الارتفاعات القوية عقب انطلاق موسم النتائج الفصلية اليوم، بإعلان البنك السعودي للاستثمار عن ارتفاع قوي لأرباحه عن الربع الثاني بنسبة بلغت 44% ليسجل 320.4 مليون ريال، كما ارتفعت أرباحه النصفية بنحو 46%.

وارتفع سهم "السعودي للاستثمار" بعد هذه النتائج بنحو 2% عند 22.80 ريال.

وقال مدير محافظ الاستثمار في "الأولى جوجيت كابيتال" ثامر السعيد، "إن نتائج (السعودي للاستثمار) فاقت توقعات المحللين مع تحقيق نمو في الإقراض والودائع، وهو ما انعكس على نمو العمولات وكذلك عائدات الاستثمار وفروقات أسعار العملة"، مشيراً إلى أن "التغطية الكبيرة بنسبة 215% للقروض غير العاملة سمحت للبنك بالتوسع في الإقراض".

وأضاف السعيد في مقابلة مع "العربية" أن "المؤشرات تؤكد أن العوامل مواتية لجميع المصارف، وترفع التوقعات حول نتائج القطاع المصرفي بالكامل عن النصف الأول، وظهر ذلك في عمليات التداول الكبيرة على أسهم القطاع والمكاسب التي حققها خلال مؤخراً".

وأوضح السعيد أن أداء الأسواق دائماً يسبق النتائج، والأسعار الحالية في قطاع المصارف تعكس النتائج المنتظر إعلانها، ولذلك لا نتوقع ارتفاعات كبيرة عقب إعلان نتائج الربع الثاني، ولكن هذه النتائج ستدعم النظرة المستقبلية للقطاع".

وتوقع أن تحقق شركات البتروكيماويات نتائج جيدة عن الربع الثاني في ظل ارتفاع أسعار المنتجات والطلب الجيد خلال هذه الفترة.

وأنهت غالبية الأسهم تداولاتها على ارتفاع، حيث جاءت أسهم 118 شركة في المنطقة الخضراء، مقابل تراجع 20 سهماً فقط.

وارتفع سهم "سابك" 1.4% إلى 93.50 ريال، و"الراجحي" 1.3% إلى 76.50 ريال، "سامبا" 2% عند 51.50 ريال، و"المجموعة السعودية" 3% إلى 27.80 ريال، و"التصنيع" 1.1% عند 26.30 ريال.

وعلى الجانب الأحمر، تراجع سهم "الغذائية" 7.6% عند 32.70 ريال، ليتصدر لائحة الخاسرين، التي جاءت غالبيتها على تراجعات منخفضة.

وهبط "ينساب" 1.3% عند 56 ريالاً، و"طباعة وتغليف" 2% عند 30.20 ريال، و"هيرفي للأغذية" 1.2% إلى 120 ريال.