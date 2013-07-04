بورصة مصر تربح 3 مليارات دولار في أول جلسة بعد عزل مرسي

أوقفت إدارة البورصة المصرية التعاملات في السوق المصرية بعد ارتفاعها بنسب قياسية في الدقائق الأولى بعد إعلان الجيش عزل الرئيس الدكتور محمد مرسي، وتمكنت من استرداد جزء من خسائرها التي منيت بها خلال الجلسات الماضية.

وقال محللون ماليون في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، إن البورصة اليوم في حالة انتعاش والفرحة تكسو وجوه المستثمرين، خاصة وأن هناك حركة قوية وتوجها كبيرا نحو الشراء، وخاصة بالنسبة للمستثمرين المصريين.

وتمكن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة من تحقيق أرباح تتجاوز 14.4 مليار جنيه خلال الدقائق الأولى من جلسة تداولات اليوم تساوي نحو 2 مليار دولار، قبل أن تغلق محققة مكاسب لرأس المال السوق بنحو 22 مليار جنيه، بما يتجاوز الـ3 مليارات دولار.

وأضاف المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" نحو 363 نقطة تعادل نحو 7.31% بعدما أنهى تعاملات اليوم عند مستوى 5334 نقطة مقابل نحو 4971 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس.

كما أضاف مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نحو 36 نقطة بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 9.39% ليصل إلى مستوى 422 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم مقابل نحو 386 لدى إغلاق تعاملات أمس.

وأيضاً أضاف المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" نحو 51 نقطة ليصل إلى مستوى 728 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم مقابل نحو 677 نقطة في أغلاق أمس بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 7.56%.

وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، إن حالة التفاؤل التي تشهدها مصر انعكست على أداء المتعاملين في السوق، وعاد المصريون إلى الشراء، ما دفع السوق إلى تحقيق مكاسب يمكن أن توصف بأنها استثنائية خالصة وأنها تجاوزت 22 مليار جنيه.

وأوضح أن كل الأسهم المدرجة في السوق حققت مكاسب قياسية اليوم، وأن الأداء الإيجابي للسوق يتوقف على ما يتعلق بالأحداث الجارية وخاصة تشكيل الحكومة التي يجب أن تعمل على إعادة تعافي الاقتصاد المصري.