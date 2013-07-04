مسؤول: منصب رئيس الرقابة المالية في مصر شاغر

قال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر اليوم الخميس، إن منصب رئيس الهيئة مازال شاغرا حتى الآن وإنه يتولى تسيير الأعمال لحين تعيين رئيس جديد للهيئة.

وكانت وزارة الاستثمار قالت في بيان يوم الخميس إن وزير الاستثمار يحيى حامد قد استقر على تعيين وليد حجازي رئيسا للرقابة المالية خلفا لأشرف الشرقاوي.

ويلزم لتفعيل قرار وزير الاستثمار توقيع رئيس الوزراء عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

وقال محمد معيط نائب الهيئة العامة للرقابة المالية في اتصال هاتفي مع "رويترز": "لا يوجد قرار رسمي لدينا في الرقابة المالية بتعيين حجازي رئيسا للهيئة ولذا أقوم بتسيير الأعمال وفقا للقانون رقم 10 لعام 2009 المادة الخامسة".

وعيّن معيط نائبا لرئيس الهيئة في ابريل/نيسان لمدة عام، ولم يتسن على الفور الاتصال بحجازي للحصول على تعليق.