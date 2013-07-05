"مؤشر نيكي" يقفز إلى أعلى مستوى في 5 أسابيع

قفز مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في 5 أسابيع أثناء التعاملات الصباحية اليوم الجمعة مدعوماً بتعليقات قوية على غير المتوقع لتيسير السياسات النقدية من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المركزي.

وصعد نيكي 1.2% إلى 14187.47 نقطة في منتصف جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو بعد أن وصل في وقت سابق من الجلسة إلى 14220.34 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ 29 مايو.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8% إلى 1180.05 نقطة.

وقال كيويا أوكازاوا رئيس الأسهم العالمية ومشتقات السلع في بي.أن.بي باريبا في طوكيو "السوق رحبت بالتعليقات التي صدرت عن بنوك مركزية الليلة الماضية بشأن السياسة النقدية."

وأعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سيبقي أسعار الفائدة عند مستوياتها القياسية المنخفضة لفترة طويلة، بل إنه ربما يجري المزيد من الخفض. وحذر بنك إنجلترا المركزي أيضا المستثمرين من التسرع في المراهنة على ارتفاع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة.

وتترقب الأسواق تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة الذي سيصدر في وقت لاحق من اليوم، والذي قد يعزز أو يضعف الحجة لتقليص وشيك لبرنامج البنك المركزي الأميركي الضخم لشراء السندات.

