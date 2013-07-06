الدولار يسجل أعلى مستوياته في 5 أسابيع أمام الين

سجل الدولار أعلى مستوياته في نحو خمسة أسابيع مقابل الين، وفي نحو ستة أسابيع مقابل اليورو، خلال تعاملات الأمس، بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأميركي أضاف وظائف جديدة أكثر من المتوقع في يونيو الماضي.

وارتفع الدولار إلى 101,6 ين مسجلاً أعلى مستوياته منذ 31 مايو الماضي، وسجل في أحدث التعاملات 100,93 ين مرتفعا 0,8% خلال الجلسة. وتراجع اليورو إلى 1,2812 دولار بعد البيانات مسجلاً أدنى مستوى منذ 20 مايو الماضي، وبلغ سعره في أحدث التعاملات 1,2821 دولار منخفضاً 0,7%.

ويقول المتعاملون إن الدولار قد يرتفع إلى أعلى مستوياته في 3 سنوات أمام سلة عملات، المستوى الذي سجله في مايو الماضي. وفي تناقض حاد مع موقف الاحتياطي الأميركي، تعهد البنك المركزي الأوروبي، بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، وهو ما وسع الفجوة بين العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، والسندات الألمانية إلى أكبر فارق منذ أبريل 2010، وهو ما يشير كذلك إلى مزيد من المكاسب المتوقعة للدولار.